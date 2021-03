Volner János: Politikai átverést követett el a Jobbik

Virágvasárnap hétvégéjén is folytatta Magyarország a küzdelmet a koronavírussal szemben. Orvosaink és ápolónőink állták a sarat, a magyar egészségügy bírta a terhelést, köszönetet mondunk a hétvégi erőfeszítésekért is – mondta Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök hozzátette: új hír, hogy a pedagógusokat sikerül előre venni az oltási sorrendben, ehhez az kell, hogy ma éjfélig regisztráljanak. 7263 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 641 124-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 20 161 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1,9 millió embert beoltottak, ebből 689 ezren már a második adagot is megkapták. A kormány április 8-ig meghosszabbította a hatályban lévő védelmi intézkedések hatályát - közölte Kiss Róbert rendőr alezredes. Húsvétkor is szigorúan be kell tartani a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott szabályokat - közölte a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Kossuth Rádióban. Szlávik János kiemelte, hogy a védőoltás nem jelent teljes védettséget, csak a betegeség súlyos lefolyását előzi meg, ezért akkor se szabad közösen ünnepelni húsvétkor, ha egyes rokonok be vannak oltva. Soha ekkora nem volt az egyéni felelősség, le kell venni a terhet a fekvőbetegeket ellátó rendszerről - hangsúlyozta az országos tiszti főorvos a az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília kifejtette, továbbra is a brit mutáns agresszív terjedésének vagyunk tanúi, rendkívül leterheltek a kórházak és az intenzív osztályok. A keleti vakcinák beszerzésének köszönhetően Magyarországon jóval magasabb az átoltottsági arány az Európai Unió átlagánál. Utóbbi 12,5 százalék, míg Magyarországon immár 20 százalékosra nőtt az átoltottság - mondta a Semmelweis Egyetem rektora az M1-en. A baloldal volt az, amely Gyurcsány Ferenc vezetésével oltásellenes kampányt indított - közölte a Fidesz Dobrev Klára DK-s európai parlamenti képviselő sajtótájékoztatójára reagálva. Egy meg nem nevezett baloldali képviselőnek tett fel kérdéseket Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója videónyilatkozatában, mert információi szerint a politikus a kínai vakcinát kapta meg, ami ellen a baloldal kampányolt. Az innováció a fenntartható gazdasági növekedés kulcsa, fontos eszköze a társadalmi kihívásokra adott válaszoknak - mondta az innovációs és technológiai miniszter a Horizont Európa 2021-2027 kutatási és innovációs keretprogram elindulása alkalmából. Palkovics László kiemelte: a magyar kormány osztja ezt az uniós megközelítést, ennek érdekében kiemelten kezeli a kutatás-fejlesztést és az innovációt, és célul tűzte ki, hogy Magyarország Európa egyik erős innovátora legyen. A napokban fogadja el a kormány a négy magyarországi övezet gazdaságfejlesztési tervét - közölte Navracsics Tibor. A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője szerint az indonéziai katolikus templomnál történt öngyilkos merénylet ismét emlékeztet arra, hogy a keresztények üldözése, meghurcolása a hitük miatt élő probléma, amely ellen küzdeni kell. Az Európai Unióban azért haladnak csigalassúsággal az oltási programok, mert Brüsszel hibájából nincs elég vakcina, mert Brüsszel elrontotta a vakcinabeszerzést - jelentette ki Deutsch Tamás a Fidesz európai parlamenti delegáció vezetője. Magyarország és Üzbegisztán gazdasági és kereskedelmi együttműködése a bizonyíték arra, hogy megérte elindítani a keleti nyitás politikáját - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A világon 127,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,8 millió, a gyógyultaké 72 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában 24 településen voltak kisebb-nagyobb tüntetések vasárnap éjszaka a járványügyi korlátozások szigorítása ellen, hét esetben a résztvevők száma meghaladta a törvényes előírásokban megszabott százat. Romániában a koronavírus-járvány elleni hatékonyabb fellépés érdekében a gyógyszerészeket is felhatalmazták arra, hogy diagnosztikai célú teszteket végezzenek, illetve oltásokat adjanak be. Bécsben április 11-éig meghosszabbítják az eredetileg hatnaposra tervezett, a koronavírus-járvány miatt elrendelt húsvéti zárlatot - jelentette be Michael Ludwig polgármester. Szlovénia szigorított határátlépési feltételein, a beutazáshoz a határon 48 órásnál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatni, amelyet valamelyik európai uniós vagy schengeni tagállamban kell elvégezni. Csehországban tovább csökkentek az új igazolt koronavírus-fertőzések napi számai.Vasárnap a laboratóriumok 1722 új fertőzést szűrtek ki, ami tavaly december eleje óta a legalacsonyabb hétvégi szám. Az összes schengeni országból érkezőknek keddtől negatív koronavírustesztet kell bemutatniuk Lengyelország határain, máskülönben tíznapos házi karanténba irányítják őket. Napok óta lassan, de folyamatosan növekszik a koronavírus-fertőzöttek száma Spanyolországban - mondta Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint április a koronavírus elleni oltások második dózisának hónapja lesz. Oroszországban 293-ra csökkent az egy nap alatt regisztrált, új koronavírusos fertőzés okozta halálesetek száma a legfrissebb adatok szerint. Recep Tayyip Erdogan török elnök bejelentette, hogy a koronavírus-járvány romló mutatói miatt az eddigi 17 tartomány helyett 58-at sorolnak a nagyon magas kockázatú kategóriába, köztük immár Isztambult és Antalyát is. Június 30-ig meghosszabbította az érvényben lévő kilakoltatási moratóriumot az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke április 6-án Törökországba látogat, hogy találkozzanak Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. Oroszországban a Joe Biden elnök vezette amerikai kormányzat lépéseinek felülvizsgálata folyik, Vlagyimir Putyin orosz államfő az elemzést követően fog dönteni a kétoldalú kapcsolatok folytatásának mikéntjéről - jelentette ki a Kreml szóvivője. Embercsempészt fogtak el vasárnap Balassagyarmaton, a férfi négy határsértőt szállított - tájékoztatott a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Letartóztatta a bíróság azt a külföldi férfit, aki szombaton lerángatott egy nőt az egyik fővárosi buszról és erőszakoskodott vele - tájékoztatott a Fővárosi Törvényszék. A Budakörnyéki Járásbíróság elrendelte egy fóti férfi letartóztatását, aki kisebb drogbarlangot rendezett be a lakásán - tájékoztatta a Budapest Környéki Törvényszék. A húsvéti közúti ellenőrzéseknél idén a biztonsági öv használatát is kiemelten ellenőrzi a rendőrség. Megkezdődik az utascentrum építése a Keleti pályaudvaron - közölte a MÁV. Két nappal 79. születésnapja előtt, hétfőn elhunyt Joósz Attila kézilabda mesteredző, a magyar férfiválogatott egykori szövetségi kapitánya, a Veszprém legendás mestere. Fucsovics Márton kikapott a negyedik helyen kiemelt orosz Andrej Rubljovtól a Miamiban zajló keménypályás tenisztorna férfi versenyének harmadik fordulójában. A negyedik helyen kiemelt Babos Tímea, Veronika Kugyermetova páros kiesett a nyolcaddöntőben a Miamiban zajló keménypályás tenisztorna női versenyében. Elszakadt a keresztszalag Faluvégi Rudolf jobb térdében, így a TVB Stuttgart 14-szeres válogatott kézilabdázója legalább féléves kihagyásra számíthat.