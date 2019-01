Volner: Elborzadva figyelem az eseményeket

Volner János szerint fontos látni, hogy ők országgyűlési képviselők, és nem lenne szabad megcsúfolniuk a választóikat, akik a bizalmukkal megtisztelték őket és az Országgyűlésbe juttatták. „Ócska színészripacsok alakítását láthatjuk most jó néhány politikustól. Jobbikostól a DK-sig közösen összefogva, korábbi elveiket feladva, egymással közösen elképesztő jeleneteket rendeztek” – fogalmazott a politikus Magyarország élőben című műsorunkban.

A Mi Hazánk Mozgalom képviselője az elkövetkező időszakban is botránypolitizálásra számít a balliberális tábortól. „Én nagyon nem szerettem Horn Gyulát, nagyon nem szerettem az ő miniszterelnökségét, tragédiaként éltem meg, de Horn Gyula vajon csinált volna olyasmit, hogy elkezd hisztizni? Földhöz vágja magát? Nekiszalad egy zárt ajtónak? Ő egy másfajta karakter volt, egy vezérkaraktere volt a baloldalnak. Ezek az emberek, aki meg most a baloldali pártokat vezetik, beleértve most már sajnos a Jobbikot is, inkább a politika jellemzően harmadvonalas politikusai közé tartoznak. Nem tudnak felnőni a vezetői szerephez, és ezt megpróbálják botránykeltéssel kompenzálni” – emelte ki.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: