Volner: Az ész és a szív hiányzik a Jobbik vezetéséből

A pártból kizárt volt alelnök szerint hamarosan nyilvánosságra kerül néhány információ a Jobbik piszkos ügyeiről, amelyek kiszivárgását eddig igyekeztek visszatartani. Volner János a Magyar Időknek nyilatkozva azt mondta, Sneider Tamás csupán a Jobbik ideiglenes elnökeként funkcionál, de már meg is van az utódja; szerinte Stummer János lesz az, mert neki jó a kapcsolata Vona Gáborral, és ráadásul Szabó Gábor pártigazgató is támogatja. A politikus szerint Sneider Tamás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, amit az is igazol, hogy pártelnökként menekül a média elől. Hozzátette, a Mi Hazánk lesz az egyetlen párt, amely a Fidesz mellett megmarad a jobboldalon.