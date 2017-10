Volner: A szocialisták elárulták a szavazóikat

Volner János reggeli műsorunkban újra azt mondta: a szocialisták elárulták a baloldali szavazókat, és a Fidesz oldalára álltak. A szocialisták frakcióvezetője néhány hete jelentette be, hogy nem fordulnak az Alkotmánybírósághoz, a köztársasági elnökhöz, és ötpárti egyeztetésen sem vesznek részt a választásokig.

- Olyat, hogy ellenzéki párt saját maga csökkentse önként a mozgásterét, még nem nagyon láttunk.

- Azt értem, csak azért az durva vád, hogy mennyi pénzt kaptak a Fidesztől.

- Botka László maga is, amikor lemondott is, arról beszélt, hogy az MSZP különböző vezetői durván elárulják a szocialista pártot, mert tele van a Fidesz felé árulást elkövető szocialista vezetőkkel a szocialista párt. Mi is erre gondolunk.