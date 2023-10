Vizsgálóbizottságot alakíthat az I. kerületi önkormányzat V. Naszályi Márta polgármester ügye miatt

Megosztás itt:

Sajtótájékoztatón azt mondták: a napokban az Index írt arról először, hogy V. Naszályi Márta és egy, a kerületben működő vendéglátó vállalkozás vezetője között vesztegetés történt. Ezért önkormányzati vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezik, mert véleményük szerint a választópolgároknak joguk van megismerni az ügy részleteit.

Gulyás Gergely Kristóf arról számolt be, hogy az érintett vállalkozás 2011 óta működik az I. kerületben, 2016 óta azonban sem bérleti díjat, sem egyéb kötelező hozzájárulást nem fizetett az önkormányzatnak.

A vállalkozás vezetője a napokban úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy 2019-ben, a helyhatósági választások kampányidőszakában V. Naszályi Márta azzal kereste meg:

ha nagyobb összeggel, 20-30 millió forinttal támogatja a kampányát, akkor megválasztása esetén segít elsimítani a jogi vitákat.

A képviselő kiemelte: a választások után, 2020 januárjában az új polgármester a vállalkozás és az önkormányzat peres eljárásának szüneteltetését kezdeményezte. Gulyás Gergely Kristóf hangsúlyozta, hogy a szüneteltetés elrendelése előtt, közben, valamint utána is V. Naszályi Márta többször is személyesen találkozott a vállalkozóval, és ezeken az egyeztetéseken a polgármesterrel együtt részt vett a férje is. A képviselő szerint a vállalkozó és V. Naszályi Márta nyilatkozatai között súlyos ellentmondások vannak, a történtek hátterét azonban tisztázhatná a felállítandó vizsgálóbizottság.

Varga Dániel a sajtóeseményen arról beszélt, hogy a vállalkozás és az önkormányzat között létrejött megállapodások utóbbit hátrányosan érintik, ezért szerinte a létrehozandó vizsgálóbizottságnak "kötelessége" feltárni a történtek minden részletét. A képviselő emlékeztetett, hogy

a polgármestert érintő korrupciós vádak még az ellenzéken belül is komoly politikai ellentéteket eredményeztek.

Varga Dániel hozzátette: a vizsgálóbizottságnak azt is tisztáznia kell, hogy a vállalkozás miként működhet jelenleg is a kerületben, miután a tevékenységét jogerős bírósági ítélet tiltotta meg korábban. A képviselő szerint a Budavári Önkormányzat történetében példátlan korrupciós történet van kibontakozóban, és annak "maffiaszerű szálai hosszú árnyékot vetnek V. Naszályi Márta tevékenységére". Varga Dániel hangsúlyozta, az önkormányzat jobboldali többsége mindent megtesz azért, hogy hasonló botrányok a jövőben ne történhessenek.

Sajtónyilatkozataiban a polgármester tagadta a vesztegetés megtörténtét, a rendőrség azonban a napokban ismeretlen tettes ellen vesztegetés elfogadása miatt kezdett nyomozást, a vizsgálatot a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság végzi.