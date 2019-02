Vizsgálják az MSZP-iroda visszabérlési ügyében tett feljelentést

Pénteken jelentette meg PestiSrácok.hu a dokumentumot, amelyet állítólag Fekete Zoltán Pest megyei elnök jegyez. Az interpelláció – amely végül nem hangzott el – évekkel ezelőtt történt súlyos gazdasági visszaélések miatt kéri számon a párt elnökét. Információik szerint, az ügyben költségvetési csalás, számvitel rendjének megsértése és okirathamisítás miatt valaki büntetőfeljelentést is tett. A Központi Nyomozó Főügyészség megkeresésükre megerősítette a feljelentés tényét. Jelenleg annak elbírálása zajlik. Úgy tudják, a visszaélés az MSZP irodáinak visszabérlése kapcsán történhetett. A láncolatba egy Lengyelországban működő civil szervezetet is beépítettek, hogy így milliós tételeket vehessenek ki a pártkasszából. A kiszivárgott interpelláció is kitér rá, hogy az ügyről 2016 óta tud a párt vezetése – ami újabb kérdést vet fel. Vajon miért most és miért ilyen elánnal került elő a dolog, egyértelműen belső forrásból? Közrejátszhatnak pénz- és pozícióosztások, illetve fennáll annak a lehetősége is, hogy egy jelenleg is pozícióban és döntéshozó helyzetben lévő kör a puccsot készít elő, amelynek az eredménye, egy a tervezettnél jóval korábbi tisztújítás, még az Európai Parlamenti választások előtt és a szerepek újraosztása lehet.

(ECHO TV/PESTISRACOK)