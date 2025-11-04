Keresés

Belföld

Vizsgálati szakaszban van a volt vezérkari főnök elleni nyomozás + videó

2025. november 04., kedd 12:00 | HírTV

Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője garázdaság gyanúja miatt jelentette fel a volt vezérkari főnököt, aki Kötcsén lökdösni kezdte a Mandiner újságíróját.

  • Vizsgálati szakaszban van a volt vezérkari főnök elleni nyomozás + videó

Kötcsén vetkőzött ki magából a volt vezérkari főnök. Ruszin-Szendi Romulusz ugyanis lökdösni kezdte a Mandiner újságíróját, aki kérdezni szeretett volna tőle. Az eset miatt feljelentést is tettek, ami után október közepén gyanúsítottként hallgatta ki a Somogy vármegyei Rendőr-főkapitányság garázdaság vétsége miatt a volt vezérkari főnököt.

Az ügyben zajló nyomozással kapcsolatban a Fidesz parlamenti képviselője tett fel kérdéseket a legfőbb ügyésznek.

Budai Gyula, országgyűlési képviselő, Fidesz: "Válaszolt a legfőbb ügyész úr az általam feltett kérdésre. Amelyben a felől érdeklődtem, hogy a Kötcsén történt lökdösés, dulakodás következtében amikor is ugye a volt vezérkari főnök Ruszin Szendi Romulusz több alkalommal ellökte a Mandiner újságíróját, hol tart a nyomozás és van-e már gyanúsítottja az ügynek. És erre azt a választ kaptam a legfőbb ügyésztől, hogy október 16-án garázdaság vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta meg a Somogy vármegyei Rendőr-főkapitányság Ruszin-Szendi Romuluszt volt vezérkari főnököt."

Arról már a Ruszin-Szendi Romulusz által inzultált újságíró beszélt a Híradónak, örül, hogy folyamatban van az eljárás.

 

Kapcsolódó tartalmak

