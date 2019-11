Vizoviczki László beismerte a vádakat

Megtartotta alakuló ülését az új összetételű Fővárosi Közgyűlés. Az alakuló ülésen megjelent Gyurcsány Ferenc, a Dk elnöke is, aki több politikussal hosszan egyeztetett az ülés elején és a szünetben is. Megszavazta a Fővárosi Közgyűlés balliberális többsége, hogy a jövőben 5 helyettes dolgozzon Karácsony Gergely főpolgármesternek - a pozíciókért 1,3 millió forint jár majd havonta. Pokorni Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy igazságtalan a fővárosi külsős bizottsági helyek elosztása, ezért a Fidesz-KDNP nem delegál tagokat. Felfüggesztik a Szent István-szobor elhelyezési munkálatait a XIII. kerületi Szent István parkban - döntött a Fővárosi Közgyűlés. „Aki szerint Wass Albert náci, az magyargyűlölő” feliratú molinóval várták Karácsony Gergely főpolgármestert a Városházán, a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése előtt. Gyurcsány és Demszky embereit tette pozícióba Karácsony Gergely. Draskovics Tibor, a Gyurcsány kormány egykori minisztere és Atkári János, Demszky Gábor volt helyettese is feladatot kapott az új városvezetésben. Draskovics a Budapesti Közlekedési Központ igazgatója lett, Atkári a csatornázási művek élére került, emellett Gyurcsány Ferenc testőre, Handl Tamás a fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatójává nevezték ki. Megmozdult a közéleti panoptikum - így kommentálta Dömötör Csaba azt, hogy megválasztották a fővárosi cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjait, amelyekben több, 2010 előtti hivatalban lévő baloldali vezető politikus kapott helyet. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában közölte: miközben Karácsony Gergely a kampányban megújulást hirdetett, városvezetőként a múlt embereivel akarja irányítani Budapestet. Maradhat a vagyonkezelő élén a „Mr. 40 százaléknak” nevezett Kránitz Krisztián - mondta Kispest polgármestere a Hír TV-nek, és a korrupciós ügyekről beszélő Lackner Csaba is beülhet bármilyen bizottságba. Az antikorrupciós munkát ígérő Gajda Péter továbbra is úgy látja: nem kell lépéseket tennie a botrányos ügyekben, annak ellenére sem, hogy a Hír TV által bemutatott felvételeken Lackner részletesen elmondja, hogyan osztanak vissza milliókat. A 2010 előtti Gyurcsány-Demszky korszakot idéző világ látszik kibontakozni Budapesten az október 13-i választások óta - mondta Nacsa Lőrinc országgyűlési felszólalásában. A KDNP-s országgyűlési képviselő kiemelte: az ellenzék megemelte a saját fizetését, illetve a tisztségviselők számát. Továbbra is érvényben vannak azok a lehetőségek a főváros számára, amelyekről Tarlós István megegyezett a kormánnyal - közölte a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Orbán Balázs szerint Budapest fejlődése nem egy politikai, hanem egy közös ügy, amellyel a városvezetés és a kormány tartozik az állampolgároknak. Pozitívra módosította a MOL hitelminősítéséhez kapcsolódó kilátást az S&P Global Ratings. A Paks II. projekt keretében a legkorszerűbb blokkok épülnek meg, nemzetközi együttműködésben - mondta Süli János tárca nélküli miniszter, miután a Roszatom vezérigazgatójával áttekintették a projekt előrehaladását. Az önkormányzati iskolák állami fenntartásba vétele szemléletváltást hozott a sajátos nevelési igényű gyerekek oktatásában – mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár Budapesten. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azt javasolja a kormánynak, hogy a kötelező nyelvvizsga követelmény kerüljön ki a felsőoktatási felvételi elvárások közül. Jövő hét végén már a patikákban lesz az influenza elleni oltóanyag, a rizikócsoportba tartozók és a 60 év felettiek számára az 1,3 millió adag ingyenes vakcina már elérhető – közölte Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Autista gyerekeket és családjukat segítő fejlesztő- és módszertani központot alakítanak ki a Heim Pál kórházban, amit a Mol Nyrt. tízmillió forinttal támogat. Korrupcióval vádolt román politikust támogat a magyar jelölttel szemben az elnökválasztáson a Momentum elnöke. Fekete-Győr András múlt hét vasárnap Kolozsváron kampányolt Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnöke mellett. Elfogadhatatlan az Európai Bizottság javaslata, hogy a 2021-2027-es uniós költségvetésben csökkentsék a Kohéziós Alapba szánt összegeket - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök Prágában a V4-ek kormányfőinek munkatalálkozója után. Igazságtalan az a javaslat, amelyet a távozó Európai Bizottság készített az Európai Unió következő költségvetéséről, és mi „igazságot akarunk” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Prágában. Orbán Viktor kiemelte: az a tervezet, amelyet ma Európa-szerte vitatnak, a most távozó bizottság javaslata, és annak minden hibáját magán hordozza. A Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat közreműködésével épül ki Magyarországon az 5G hálózat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Sanghajban, a Hungcsiao Nemzetközi Gazdasági Fórumon. Szijjártó Péter bejelentette: újabb két kínai városból indul közvetlen repülőjárat Budapestre. A repülőjáratok Csengtuval, a nyugat kínai Szecsuan tartomány székhelyével, valamint Hsziannal, a Kína északnyugati részén található Shenszi tartomány székhelyével kötik össze a magyar fővárost. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tokióban Takeucsi Kacuhikónak, a Denso Corporation vezető tisztségviselőjének. A horvát hatóságok egy közúti ellenőrzés során Vukovár-Szerém megyében kilenc migránsra bukkantak egy lezárt ládában egy lengyel rendszámú teherautóban, amelyet egy ukrán sofőr vezetett. A boszniai Vucjakban található menekülttábor azonnali bezárását kérte az EU bosznia-hercegovinai delegációja a táborban uralkodó rossz humanitárius körülményekre hivatkozva. Feloszlott a brit parlament, és ezzel elkezdődött a december 12-re kiírt előrehozott parlamenti választás kampánya. Két kormányellenes tüntetővel végeztek a biztonsági erők lövedékei az Irak déli részén található Satrában - kórházi értesülések szerint a tiltakozókat fejbe lőtték. A nigériai rendőrség 259 embert szabadított ki egy iszlamista átnevelő otthonból az afrikai ország északnyugati részén egy hetek óta tartó, országos razziasorozat keretében. Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége által a kisvállalkozóknak nyújtott segítség Guatemalában az illegális bevándorlóknál köt ki – írja a The Washington Post. Az Európai Unió kész erősíteni az együttműködést a párizsi klímaegyezmény többi aláírójával, miután az Egyesült Államok hivatalosan is megkezdte a kilépés folyamatát - mondta Miguel Arias Canete, az Európai Bizottság tagja. Hivatali visszaélés miatt vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Fának csapódott egy személyautó Győr-Moson-Sopron megyében, Tét és Koroncó között, az autó vezetője a helyszínen belehalt sérüléseibe - közölte a rendőrség. Százhalombattán halálra gázolt egy személyautó egy nőt, aki egy kijelölt gyalogátkelőhelyen ment át. Elfogták és őrizetbe vették azokat a férfiakat, akik összefüggésbe hozhatóak a Szalonnán történt emberöléssel - közölte a rendőrség. Lezárták az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát a 86-os kilométernél, mert az úton keresztbe fordult egy kamion. Férfi kézilabda SEHA Liga: Telekom Veszprém - Szpartak Moszkva (orosz) 37:32 Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - TB Bonn (német) 91:59 Férfi kosárlabda Európa Kupa: PVSK-Veolia - ZZ Leiden (holland) 87:77; Egis Körmend - Kataja (finn) 81:75 Nikola Lazic távozott a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Jászberényi KSE vezetőedzői posztjáról.