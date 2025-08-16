Vízitúra útvonalat alakítanak ki a Sión és a Sárvízen

Megosztás itt:

A projekt részeként hat megállóból álló kajak-kenu túraút jön létre Tolnanémeditől Sióagárdon és Szekszárdon át a Keselyűsig, valamint a Sárvíz mentén Kajdacs és Nagydorog érintésével. Keselyűsön és Sióagárdon fejlesztik a meglévő megállót, Palánkon egy 177 négyzetméteres vendégfogadó épül, Tolnanémedinél, Kajdacson és Nagydorogon új megállót hoznak létre. A vízi megállókhoz több helyszínen kerékpáros pihenőpontot alakítanak ki, ami lehetővé teszi a túraváltást - írta a projektről szóló közleményben Gózon Ágnes.

A Kék Hullám elnevezésű útvonal része lesz az országos vízitúra-hálózatnak, és kapcsolódik Fejér vármegyének a Sárvíz fejlesztését célzó aktív turisztikai projektjéhez - tette hozzá.

A Tolna vármegyei település a Sióagárdért Alapítvánnyal, a Szekszárdi Kajak-kenu Sportegyesülettel, a kajdacsi és a tolnanémedi önkormányzattal közösen valósítja meg a fejlesztést.

A projektmenedzser tájékoztatása szerint az első két évben több mint hétezer látogatóra számítanak, a projektet 2026. végéig fejezik be.