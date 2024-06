Vitézy: Gratulálok Karácsony Gergelynek, hogy a Kúria elutasította az indítványát

Vitézy Dávid megjegyezte azt is, Karácsony Gergely a lemondásával bármikor előállíthatja azt a helyzetet, hogy új főpolgármester-választás legyen, "ha egy szó is igaz volt abból a hisztérikus vádaskodásból, amit az NVB épülete előtt tartott tüntetésén a főpolgármester elmondott, és amire hivatkozva szerinte egész Budapesten új főpolgármester-választás kell".

Your browser does not support the video tag.