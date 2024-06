Vitézy Dávid: Újraszámlálás kell! + videó

– tette hozzá a politikus, aki kifejtette, ezen helyzet eredményeként sok választó esetében előfordult, hogy valaki elsőként Szentkirályi Alexandra, majd pedig Vitézy Dávid neve mellé húzta be az X-et. Ebben az esetben pedig félreértések történtek, és ezeket a szavazatokat érvénytelennek minősítették számos szavazókörben, miközben azok valójában érvényesnek minősültek. Az LMP jelöltje kiemelte, a visszalépett jelölt neve mellé behúzott X nem érvényteleníti a szavazólapot, amennyiben egy még versenyben lévő jelölt neve mellé is behúzta a választó az X-et.

