Vitézy Dávid: Óbudán új választás kell

Megosztás itt:

Vitézy Dávid bejegyzésében kifogásolta, hogy Karácsony Gergely főpolgármesternek "egy szava sincs a főváros egyik legnagyobb kerületében kialakult politikai és közigazgatási válságról".

Emlékeztetett rá, hogy a Karácsony Gergely által vezetett fővárosi listán Kiss László (DK-LMP-Momentum-MSZP-Párbeszéd) is szerepelt, és a főpolgármester is ajánlotta, a választási plakát szerint a "legjobb választásnak" tartotta.

Karácsony Gergelynek világossá kell tennie, hogy kitart-e az óbudai polgármester támogatása mellett, vagy egyetért-e azzal, hogy Kiss Lászlónak le kell mondania - fogalmazott Vitézy Dávid. A politikus a bejegyzésében sajtóhírekre hivatkozva arra is felhívta a figyelmet, hogy a korrupciós ügyben "Karácsony pártja is érintett lehet", mert a Párbeszéd társelnökének, Szabó Tímea óbudai országgyűlési képviselőnek a kampányfőnökét is őrizetbe vették a rendőrök.