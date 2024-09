Vitézy Dávid: Az új közgyűlést megkerülve szeretne látszat pályáztatást lefolytatni Karácsony Gergely

Vitézy Dávid elnök, Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület: "Velünk egész biztosan nem egyeztetett, de a nyilvános kommunikáció alapján úgy látom, hogy a Tisza Párttal, a Kutya Párttal sem egyeztetett. Egyedül egy egyeztetésnek van nyoma a Demokratikus Koalícióval több ízben is egyeztetett az elmúlt héten Karácsony Gergely. Az látszik, hogy a most záruló önkormányzati ciklusban szeptember 25.-én kell leadni a pályázatokat. Arra utalnak a jelek még az MSZP-DK többségtől származó felhatalmazásával élve az új közgyűlést megkerülve szeretne egy látszat pályáztatást lefolytatni."

