Vitézy Dávid áll az új választás elé + videó

A főpolgármester itt követte a Nemzeti Választási Bizottság ülését is, ahol kiderült, a szavazatok újraszámlálása után is ő a nyertes, bár rendkívül szoros eredmény született: 41 szavazat döntött az új városvezetőről.

"Ezt nyilván nekem mérlegelnem kell, hogyha az történik, hogy az újraszámlálás után is engem hirdet ki győztesként az NVB, és a Kúria nem változtatja meg a döntését, és nem ír ki új választást, akkor hogy négy hónap múlva mi szolgálja majd a város kormányzóképességét, meg egyáltalán a demokráciába vetett hit visszaállítását, arra most nem tudok válaszolni." - mondta Karácsony Gergely, főpolgármester.

Múlt hét csütörtökön jelentette be Karácsony Gergely: új választás kiírását kezdeményezi, hogy azon döntsenek a főpolgármester személyéről a budapestiek. Ezt azután jelentette be, hogy kihívója, Vitézy Dávid az érvénytelen szavazatok újraszámlálást kérte a Nemzeti Választási Bizottságtól. A jelenlegi főpolgármester ennek ellenére ragaszkodik a választás megismétléséhez.

Your browser does not support the video tag.