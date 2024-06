Vitézy Dávid: A jogerős választási eredményhez még két jogorvoslati eljárásnak kell lezárulnia

Megosztás itt:

Az NVB közlése szerint Karácsony Gergelyre 112, Vitézy Dávidra 395, míg Grundtner Andrásra további 53 érvényes szavazatot találtak.

"Ez egy igencsak súlyos szavazatszámlálási problémát mutat" - hangsúlyozta, hozzátéve: ez akár a még nem újraszámolt érvényes szavazatok újbóli megszámlálását is indokolhatja, hisz a köztük lévő különbség immár csak 41 szavazat.

Vitézy Dávid közleményében rámutatott: a jogerős választási eredményhez még két jogorvoslati eljárásnak kell lezárulnia. Egyrészről Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, hogy akkor is, ha az újraszámlálást ő nyeri, teljes Budapesten új választást szeretne.

"Természetesen ennek magam részéről állok elébe, ha erről az illetékes szervek döntést hoznak. A Nemzeti Választási Bizottság döntésének fényében azért azt fontos leszögezni, hogy teljesen felelőtlen és erkölcstelen volt az a hergelés és hisztéria, amit Karácsony Gergely az elmúlt két napban művelt. Mocskolódott és hazudott, köztisztviselőket vádolt bűncselekményekkel, a szavazóimat sértegette csak azért, mert azt hitte veszíteni fog. Ebben nem csatlakoztam hozzá, és most sem fogok. Karácsony ezt a kétségbe esett vagdalkozást egyetlen cél érdekében tette: saját politikai túlélése miatt. Mert úgy látszik, ha már ugródeszkának nem tudta használni a Városházát, most megpróbálja a DK és az MSZP mentőcsónakjaként" - fogalmazott Vitézy Dávid.

Közlése szerint a másik jogorvoslati eljárása két DK-s vezetésű kerületet, Újpestet és Erzsébetvárost érintette. "Ezekben a kerületekben szinte láthatatlan vékonysággal húzták ki a visszalépett jelölt nevét, sorban jönnek a hírek arról, hogy külön ebből a célból vettek 0,3 és 0,5 milliméter tűvastagságú tollakat, hogy megtévesszék a választókat" - írta Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid szerint érdemes rögzíteni: ha ez a DK-s akció, ami a trükközés, a joggal való visszaélés és a csalás határmezsgyéjén mozog, nem történik meg, sok ezer érvénytelen szavazat elkerülhető lett volna ebben a két kerületben, és az eredmény valószínűleg messze nem az lenne, amit most ismerünk. Gyurcsány Ferenc pártjának ez ügyben illene a politikai felelősséget világosan vállalnia, Karácsony Gergelynek pedig világossá tennie, tudott-e erről, az érdekében lezajlott visszaélésről.

Vitézy Dávid közleményében úgy fogalmazott: "ahogy az eddigi hónapokban, úgy most is arra fogok törekedni, hogy Budapest egy élhetőbb és zöldebb város lehessen. A magam részéről mindent meg fogok ezért tenni. Bármi is lesz a folyamatban lévő jogorvoslatok eredménye, ahogy eddig is elmondtam, a választás jogerős eredményét elfogadom" - hangsúlyozta.

Hozzátette: "ha Karácsony Gergely tegnap bejelentett fellebbezése ellenére sem lesz új választás és végül a tegnap megtett ígérete ellenére végül a lemondásával sem állítja elő ezt a választási helyzetet októberben, akkor a Fővárosi Közgyűlésben a programom mentén Budapest fejlesztése érdekében maximális konstruktivitással fogom az együttműködés lehetőségét keresni mindenkivel, aki partner lesz ebben".

Forrás: MTI

Fotó: MTI