2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Vitatja cége tartozását Garancsi István

Hír TV

2017. december 5., kedd 12:02, frissítve: kedd 12:54

Vitatja Garancsi István, hogy a tulajdonában álló reklámcég, az ESMA tartozna a Fővárosi Önkormányzatnak, amiért már két éve ingyen használ budapesti villanyoszlopokon elhelyezett reklámfelületeket. Orbán Viktor barátjának cégét a Fővárosi Közgyűlés egy előterjesztése kötelezné visszamenőleg bérleti díj megfizetésére.

Több önkormányzati cég összesen mintegy 120 millió forintot kérne Garancsi István cégétől, illetve megállapítanák, hogy a jövőben mennyiért használhatja a cég ezeket a felületeket. A villanyoszlopokon elhelyezett reklámokat 2012-ben betiltották, majd 2015-ben, miután Garancsi felvásárolta az ESMA-t, ismét engedélyezték, ám az ESMA azóta nem fizetett az oszlopok használatáért.

– Most nem fogom tudni megmondani önnek, hogy milyen összeggel tartozunk vagy nem tartozunk.
– Azt, hogy tartoznak, azt is vitatja esetleg?
– Azt egyszer már elmondtuk és a közleményünkben le is hoztuk, hogy amikor még nem volt az enyém a cég, ebbe a cégbe nagyon sok oszlopot apportáltak.
– És ezt hogy lehet jogilag rendbe tenni, ezt az apportálást?
–  Fogalmam sincs, erre nem tudok mit mondani, a menedzsment ezt meg tudja mondani. Ez a mi tulajdonunk, ezért nem hinném, hogy kellene fizetni egy apportért.
– A Fővárosi Közgyűlés azonban ezt máshogyan gondolta.
– Ezért mondom, hogyha írásban elküldik a kérdést, meg fogjuk válaszolni.

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tartozásGarancsi IstvánFővárosi ÖnkormányzatESMA Reklám Zrt.

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