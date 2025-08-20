Vitályos Eszter: Nem csak őrizzük, hanem meg is védjük identitásunkat és szuverenitásukat

Megosztás itt:

Vitályos Eszter, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője, a Kisboldogasszony templomban tartott kenyérszentelésen arról beszélt, hogy a Kárpát-medence mindig is a kelet és a nyugat találkozási útja volt, és Szent István király a nyugati kereszténységet választotta, ugyanakkor erős kapcsolatokat ápolt kelet felé is, amit a Szent Korona bizánci motívumai is tanúsítanak. Hozzátette, a kereszténység ma is kapaszkodót ad és így évezredes értékeink mentén építünk hidakat és őrizzük keresztény identitásunkat.

"És nem csak őrizzük, hanem meg is védjük identitásunkat és szuverenitásukat"

- tette hozzá a kormányszóvivő.

Vitályos Eszter elmondta, államalapító királyunk, Szent István történelmi jelentőségű döntése volt, hogy a magyarság önálló, felelős királyságként álljon Európában. Hozzátette, ennek az önállóságnak a megteremtése azonban nem egy pillanat műve volt, és a fenntartása azóta is folyamatos erőfeszítéseket igényel.

A kormányszóvivő emlékeztetett Mindszenty József esztergomi érsek, bíboros megállapításaira, miszerint

István király nem csupán országot alapított, hanem meghatározta egy olyan ország jövőjét, amely keresztény szellemiségű, Európához fűződő, mégis minden külső hatalmi befolyástól mentes, önálló és független.

"Ez az önrendelkezés a legnagyobb kincs, és ez nem egy jelszó vagy nem egy politikai jelszó, hanem történelmi tény - tette hozzá Vitályos Eszter.

A kormányszóvivő azt mondta, hogy a történelem újra és újra bebizonyította, mindig akkor voltunk sikeresek, amikor magunk döntöttünk a saját sorsunkról, és mindig akkor szenvedtünk vereséget, amikor idegen érdekeket szolgáltunk. Hozzátette, Szent István uralkodása meghozta a békét a Kárpát-medencében, ami felelősséget ruház az utókorra is.

Fotó: Vitályos Eszter kormányszóvívő, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond az államalapítás és Szent István király ünnepén a Kisboldogasszony-templomban Kemencén 2025. augusztus 20-án. MTI/Kovács Attila