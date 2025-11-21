Vitályos Eszter nekiment a francia vezérkari főnöknek

Megosztás itt:

A kormányszóvivő által a Facebook-bejegyzéséhez mellékelt videóban Fabien Mandon francia vezérkari főnök arról beszélt: Franciaországnak "el kell fogadnia, hogy elveszítheti a fiait". Vitályos Eszter ezzel kapcsolatban azt írta: "Tudod kinek a gyerekét készítsétek ti fel arra, hogy meghalhatnak a háborúban?!" A háborúpártiak már több nyugati országban nyíltan arról prédikálnak, hogy fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy háborúba kell menniük és ott meg kell halniuk. Brüsszel bábjai már itt Magyarországon is duruzsolják, hogy ha kell, majd ők "berántanak mindenkit azonnal" - fűzte hozzá a kormányszóvivő. "Az édesanyák nevében: El a kezekkel a gyerekeinktől! El a kezekkel a fiainktól! Ez nem a mi háborúnk!" - írta Vitályos Eszter.

Forrás: MTI

Fotó: MTI