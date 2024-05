Vitályos Eszter: Méltósággal, tisztességgel kell dolgoznunk

2010 óta dolgozom az államigazgatásban, a frakcióban kezdtem az Országgyűlés Hivatalában, majd több minisztériumban láttam el államtitkári feladatokat. Mindig is arra törekedtem, hogy összeszokott, stabil csapattal dolgozzam. Több munkatársam már tíz-tizennégy éve velem dolgozik. A kommunikációs csapatom tagjai a kormányzati feladatok mellett tisztában vannak a választókerületi történésekkel is. Ismerik a helyi szereplőket, ez ugyancsak lényeges.

Sportolóként, vívóként megszoktam a terhelést: jó időbeosztással és hatékony munkavégzéssel lehet menedzselni. Sőt, szeretném az új munkaköröm révén még több lehetőséghez juttatni a Pilis-Dunakanyart, még jobban támogatni az itt élők mindennapjait. Most kampányidőszak van, ez mindig felfokozott állapottal jár. Sajnálatos módon ezzel párhuzamosan mindig durvul a közbeszéd is. Sok aktivista­találkozót tartunk, ezeken a szimpatizánsainknak lehetőségük van arra, hogy megosszák velünk a tapasztalataikat, terveiket, gondjaikat. Nekik ez a legnehezebb időszak, mert ezekben a hetekben számtalan ellenséges hangvételű kommenttel és személyes megnyilvánulással találkoznak. De nekünk itt is jó példával kell elöl járnunk: méltósággal, tisztességgel kell dolgoznunk.

Számomra a képviselőség nem munka, hanem életforma, hivatás. Óriási megtiszteltetés, hogy a 2022-es választáson én kaptam a legtöbb szavazatot az egyéni választókerületek győztesei közül. Ez abból is adódik, hogy nagy a pilis-dunakanyari választó­kerület, 17 települést foglal magába, de persze így is kiemelt bizalmat jelent a választópolgárok részéről. Ami a kormányszóvivőséget illeti, azt érzem a legnagyobb kihívásnak, hogy horizontálisan át kell lássam a dolgokat, az összes minisztérium munkáját, célkitűzéseit, az eddig elvégzett tevékenységét. Tisztában kell lennem azzal, mit miért tesznek, és ezt közérthető módon el kell tudjam magyarázni a sajtó képviselőinek – és legfőképp a magyar társadalom egészének. Úgy fogtam hozzá az új munkához, hogy rengeteg kormányinfót vissza­néztem, visszahallgattam. Sokat kell készülnöm, olvasnom, informálódnom, tisztában kell lennem a napi politika minden részletével. Ez másfajta felkészültséget igényel, mint amikor egy államtitkár egy konkrét területért felel. Rövidesen elindul a kormányszóvivői TikTok-oldalam.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.