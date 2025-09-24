Vitályos Eszter: Megmutatjuk az összetartás, a szabadság és a hazaszeretet erejét + videó

Megosztás itt:

Vitályos Eszter: "Október 23-án újra találkozunk. A digitális polgári körök gyűlése után most még nagyobb körben állunk és fogjuk meg egymás kezét, hogy megmutassuk az összetartás a szabadság és a hazaszeretet erejét. Naponta százával és ezrével vagyunk többen. Összefogásunk a haza feltétel nélküli szeretetéről, az uszítás, az állandó agresszív fenyegetés elutasításáról és arról a győzelemről szól amely új korszakot hoz Magyarország életébe. Egy korszakot, amikor naggyá és gazdaggá tesszük Magyarországot. Hívunk mindenkit, aki hisz a magyar nemzet jövőjében, aki nem hagyja, hogy mások határozzák meg a sorsukat. Jöjjön, legyen részese annak a napnak, amikor együtt mondjuk. Mi vagyunk Magyarország, mi vagyunk a békés többség."