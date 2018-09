Vitaanyagként kell tekinteni az új Nemzeti Alaptantervre

Óvoda után a szülőkön múlna, hogy első osztályba vagy előkészítőbe íratják a gyerekeiket, maradna a hit- és erkölcstan és a mindennapos testnevelés, a 3. osztály végéig pedig az érdemjegyek helyett szöveges értékelést kapnának a gyerekek – ezek mind részei az új Nemzeti Alaptanterv (NAT) tervezetének, amelyet péntek éjszaka tettek nyilvánossá. Az anyagon 2017 decembere óta dolgozott egy 100 fős pedagóguscsoport.

„Olyan mennyiségű tananyag van már a NAT-ban, hogy olyan körülmények között, amik között a szakgimnáziumok dolgoznak, legfeljebb az érettségi tantárgyakban lehet tanítani” – véli a Hír TV-nek nyilatkozó oktatáskutató. Nahalka István szerint a NAT-tervezet nem sokban tér el a 2012-estől és a kelleténél sokkal jobban tananyagközpontú.

„Ez továbbra is egy ismeretközpontú tanterv maradt, továbbra is centralizál borzasztó erősen, továbbra is előírja a dolgokat a pedagógusok számára, ami azért probléma elsősorban, mert a mai pedagógia legfontosabb elve a differenciálás, és a differenciálást nem lehet másképpen elképzelni csak úgy, hogyha valóban a gyerekekhez igazítjuk a tananyagot és a követelményeket is” – vélekedett.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete fórumokat tervez, hogy több pedagógus is hozzá tudjon szólni az alaptantervhez. „Egészen biztos, hogy fórumokat fogunk létrehozni, nem internetes bejegyzésekre fogunk hagyatkozni, fórumokat. Tapasztalatokban összegezni fogjuk a véleményüket a jelenlévőknek arról, hogy mit gondolnak arról, ami kikerült, amelyre oly sokáig vártunk” – tudatta Szűcs Tamás PDSZ-elnök.

A tantervet már 2019 szeptemberétől bevezetnék. A kancelláriaminiszter szerint ugyanakkor a mostani dokumentumra vitaanyagként kell tekinteni. „Egyelőre egy alaptanterv-javaslat van. Ezzel kapcsolatosan már most komoly viták vannak, kizártnak tartom, hogy abban a formában lépjen hatályba jövő szeptemberben, hogyha ez az időpont tartható, mint ahogy azt most látjuk. Történelem, irodalom és társadalomtudományok terén is szerintem szükség van komoly változásra. Ez egy vitaanyag, így is kell rá tekinteni, tehát, hogy ennek mi lesz a vége, azt most nem tudom megmondani. De az biztos, hogy azért jó, hogy ez a vitaanyag elkészült, mert most van időnk arra, hogy mindenki a saját véleményét elmondja ezzel kapcsolatosan” – emelte ki Gulyás Gergely.

A tervezet része az is, hogy 5-6. osztályban egy integrált természettudományi tantárgyba vonná össze a biológiát, a kémiát és a fizikát.