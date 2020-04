Vita a piac körül Pécsett

623-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg és 43 főre emelkedett a gyógyultak száma. A tömeges megbetegedés nehezen elkerülhető Magyarországon, de még jelenleg is a csoportos megbetegedések fázisában vagyunk – közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs tájékoztatóján. Járványügyi alapot állít fel a kormány, minden egészségügyi dolgozó 500 ezer forintnyi pluszjuttatást kap - jelentette be a kormányfő a közrádióban. Orbán Viktor: készült egy katonai vezénylési akcióterv arra, hogyan kell átcsoportosítani a kórházi erőket, ha tömegessé válik a fertőzés. A kormány kedden mutatja be gazdaságélénkítési tervét, amely a munkahelyek megőrzéséről és újak teremtéséről szól. Orbán Viktor miniszterelnök szerdára tervezi, hogy döntést hoznak a múlt héten bevezetett kijárási korlátozások jövőjét illetően. A hazai gyógyszergyártásról egyeztetett a koronavírus-kutatócsoportok vezetőivel Orbán Viktor miniszterelnök. A videokonferencián a munkacsoportok vezetői ismertették kutatásaik eddigi eredményeit, valamint tájékoztatást adtak a közeljövőben várható lépésekről. Pénteken 31 kórházba szállítanak ki egyéni védőeszközöket, és a rendőrök is megkapják az ilyen felszereléseiket - közölte Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. A szociális ágazatban dolgozóknak is meg kell kapniuk az 500 ezer forintos pluszjuttatást az egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan - követelte az MSZP frakcióvezető-helyettese az MSZP Facebook-oldalán. A Demokratikus Koalíció arra szólítja fel a kormányt, hogy azonnal fizesse ki az egészségügyi dolgozóknak megígért ötszázezer forintos pluszjuttatást. A kormány kezdjen tárgyalásba a hazai járműgyártókkal arról, miként kezdhetnék meg lélegeztetőgépek előállítását ezek az üzemek - szorgalmazta Nunkovics Tibor, a Jobbik frakcióvezető-helyettese. Ezentúl a koronavírus miatt elrendelt hatósági karanténra vonatkozó adatokat is közlik a koronavirus.gov.hu honlapon. Időarányosan jól uralja a koronavírus-járványt Magyarország, a megbetegedések számát mutató görbe laposodott az elmúlt napokban - közölte a Pécsi Tudományegyetem Érsebészeti Klinikájának egyetemi tanára az M1-en. Kollár Lajos kiemelte: az a cél, hogy a megbetegedések száma ne menjen az egészségügyi ellátórendszer kapacitása fölé, mert akkor sok beteg ellátatlanul marad. A fővárosban 67 százalék a hajléktalan-férőhelyek kihasználtsága, továbbra is van elegendő hely. Álhír tehát az a sajtóban megjelent állítás, hogy frissen utcára került emberek ezrei jelentek meg a fővárosi hajléktalanellátásban - közölte az Emmi. Nincs koronavírus-fertőzött a börtönökben - közölte a Magyar Nemzet megkeresésére Makula György, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kommunikációs főosztályvezetője. Innovációs és Technológiai Minisztérium: 28 ezer távfűtéses lakásban valósulhat meg fűtéskorszerűsítés állami támogatással. Minden 2020. március 18-ig folyósított hitel-, kölcsön- és lízingszerződésre vonatkozik a fizetési moratórium, így a hitelkártyákra, és a munkáltatói kölcsönökre is - közölte a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi felügyelete. KSH: februárban 10,9 százalékkal emelkedett a kiskereskedelmi üzletek forgalma. Fontos a sertés- és baromfitelepek kórokozómentességének megőrzése, ezért az Agrárminisztérium kétmilliárd forintos keretösszeggel hirdetett pályázati felhívást a sertés- és baromfiágazat járványvédelmi beruházásainak támogatására – hangzott el az M1-en. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma átlépte az egymilliót a világon, a betegségben eddig több mint 53 ezren vesztették életüket. Újabb 22 halálesettel 116-ra ugrott az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma Romániában. Románia 400 millió euró hitelt kapott a Világbanktól a koronavírus-járvány megfékezésére azon rendkívüli hitelprogram keretében, amelyet a tagországok 48 órán belül igénybe vehetnek egészségügyi és természeti katasztrófahelyzetek esetében. Meghosszabbították a kijárási tilalmat Szerbiában, ezentúl szombaton 13 órától hétfő hajnali 5 óráig tilos az utcára lépni, és az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében megtiltották azt is, hogy kettőnél több ember gyűljön össze egy helyen. Kitartásra buzdította Ausztria lakosságát a koronavírus-járvány adta helyzetben Alexander Van der Bellen államfő az ORF osztrák tévében. Az Európai Unió gazdasági-pénzügyi ütőerejének növelését szorgalmazta Giuseppe Conte olasz miniszterelnök Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének egy nappal ezelőtti nyílt levelére válaszolva. Németországban 84 794-re nőtt az igazolt koronavírussal fertőzöttek száma, a halálos áldozatok száma 775-ről 931-re emelkedett. Franciaországban 24 óra alatt 509-cel emelkedett a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma. Párizs adati szerint 60 ezren betegedtek meg és csaknem 5400-an vesztették életüket. Spanyolországban 2. napja 900 felett van az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium. Oroszország régiói közül elsőként Csecsenföld elrendelte közigazgatási határainak lezárását a koronavírus-járvány elleni küzdelem jegyében, a vasárnaptól életbe lépő intézkedés a ki- és a beutazást egyaránt leállítja. Rekordmélységbe zuhant márciusban a brit hazai össztermék (GDP) 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor aktivitásának mérőszáma az új koronavírus okozta járvány átszűrődő hatásai miatt. Donald Trump amerikai elnök újabb vírusteszten esett át, az eredmény negatív - tudatta a Fehér Ház. Donald Trump amerikai elnök hat vállalatot kötelezett lélegeztetőgépek gyártására a védelmi termelési törvény értelmében. Drasztikusan emelkedik a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az Egyesült Államok idősotthonaiban. A hatóságok több intézményt kiürítettek. A koronavírus-világjárvány miatt a Florida partjainál veszteglő két holland üdülőhajó kiköthet, az utasok leszállhatnak. A nagyon rossz egészségi állapotban lévőket a helyi kórházakba viszik, a vírusfertőzés enyhe tüneteit mutató utasoknak pedig a hajón kell maradniuk 14 napos karanténban. Ingyenes gyermekgondozást biztosít a szülőknek az ausztrál kormány. A szigetország miniszterelnöke szerint mintegy egymillió család részesülhet a kedvezményből. Ausztráliában már több mint 5 ezren fertőződtek meg koronavírussal és 26-an haltak meg. Nemzeti gyásznapot hirdetett szombatra a kínai kormányzat mindazok emlékére, akik az országban az új koronavírus járvány elleni küzdelem során, illetve a fertőzés következtében haltak meg. Tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Nébih április 3-tól Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fokozott tűzveszély miatt. Katasztrófavédelem: megkezdődött a 2020-as országos szúnyoggyérítési program végrehajtása. Virtuális bajnokságot indít Michelisz Norbert, a túraautó-világkupa tavalyi győztese és csapata, a M1RA, a sorozat győztese pedig egy teljes idényre szóló versenyzési lehetőséget kap egy hazai, vagy nemzetközi autós gyorsasági bajnokságban 2021-ben. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság jövőre is azt a versenyprogramot próbálja majd követni, amely idén érvényes lett volna a tokiói olimpián, és Szapporó is versenyhelyszín marad.