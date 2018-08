Viszlát papíralapú igazolványok

Szűcs Lajos közölte, az új igazolványt szeptember elsejétől lehet igényelni személyesen a horgászjegyeket is értékesítő pontokon, de a szövetség honlapján keresztül is. Ára 2200 forint, amely balesetbiztosítást is tartalmaz. A kártyával gyorsabb, egyszerűbb lesz az ügyintézés, például a horgászjegyek kiadása is.

„Személyi igazolvány méretű, azonosításra alkalmas. Megteremti a horgászjegyek kiadásának alapját, és nekünk a legfontosabb dolgot, hogy napra kész területi nyilvántartásokat tudjunk megtenni – emelte ki Szűcs Lajos, hozzátéve: – kiváltjuk vele az összes papíralapú okmányt és a későbbiekben az a célunk, hogy majd olyan okmányrendszer kerüljön kialakításra, amivel akár a napi halfogási összesítést is meg tudjuk tenni. Minden halgazdálkodónak nagyon komoly segítség lehet ez, hiszen jelen pillanatban, kétéves időtávra tudunk adatokat biztosítani a halgazdálkodóknak az adott vízterületen történő halfogásokról” – jegyezte meg a Magyar Országos Horgász Szövetség elnöke.