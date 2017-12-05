2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Visszavonul Hoffmann Rózsa

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2017. december 5., kedd 20:36

A KDNP-s politikus 2010-től volt a második Orbán-kormány oktatásért felelős államtitkára, a pedagógus-életpályamodell kidolgozása is az ő nevéhez fűződik. Vezetésével kezdődött el az önkormányzati iskolák állami fenntartásba vétele. 2013-tól egy éven át már csak a köznevelésért felelt államtitkárként, a 2014-es választás nem vállalt kormányzati szerepet. A hírt az Atv.hu tudta meg.

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