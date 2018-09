Visszavették a menesztett szívsebészt

2018. SZEPTEMBER 21., PÉNTEK FIDESZ: AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI KAMPÁNY RÉSZE, HOGY A SCHENGENI RENDSZERBÕL VALÓ KIZÁRÁSSAL FENYEGETIK MAGYARORSZÁGOT. SZÁJER JÓZSEF EP-KÉPVISELÕ (FIDESZ) CSAK ODA KELLENE TÖBB UNIÓS HATÁRÕRT KÜLDENI, AHOL KÉPTELENEK MEGVÉDENI SAJÁT HATÁRAIKAT. MIGRÁCIÓKUTATÓ INTÉZET: A 2015-HÖZ KÉPEST EGY NAGY MÉRTÉKÛ MÉRSÉKLÕDÉS LÁTHATÓ, DE VIZSGÁLNI KELL A MIGRÁCIÓ OKÁT. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK: A KLÍMAVÁLTOZÁS MIATT A JELENLEGINÉL NAGYSÁGRENDEKKEL NAGYOBB MIGRÁCIÓ VÁRHATÓ. GYURCSÁNY FERENC DK-ELNÖK: AZ ELLENZÉK ÖNMAGÁBAN KEVÉS, CSAK A NÉP SEGÍTHET MEGDÖNTENI ORBÁN VIKTOR RENDSZERÉT - JELENTETTE KI SZEGEDEN. FIDESZ: GYURCSÁNY FERENC ÉS BOTKA LÁSZLÓ NYÍLTAN BEVÁNDORLÁSPÁRTI POLITIKUS. VIZSGÁLJA AZ IGAZSÁGÜGYI TÁRCA AZ UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK DEVIZAHITELES DÖNTÉSÉT. HANDÓ: A BÍRÓSÁGOK FELKÉSZÜLTSÉGGEL, TISZTESSÉGGEL ÉS FELELÕSSÉGVÁLLALÁSSAL NYERHETIK EL A KÖZÖSSÉG BIZALMÁT. SULYOK TAMÁS: AZ ALKOTMÁNYJOG OKTATÁSÁNAK KAPCSOLÓDNIA KELL A MINDENNAPI ÉLETHEZ. SOK PEDAGÓGUS ÚGY ÉRZI, ALACSONY A MEGBECSÜLTSÉGE MAGYAR IDÕK. AZ ÖSSZES ALTATÓ-ORVOS FELMONDOTT AZ AJKAI KÓRHÁZBAN ÍRJA A 24.HU. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM: A KORMÁNY KIEMELT FELADATKÉNT KEZELI AZ ALSÓRENDÛ ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSÉT. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK SZERINT JELENLEG HOLTPONTON VANNAK A BREXIT-TÁRGYALÁSOK. THERESA MAY: AZ EU NEM ADOTT MAGYARÁZATOT ARRA, HOGY A BETERJESZTETT BRIT JAVASLATCSOMAG MIÉRT ÁSNÁ ALÁ AZ EU EGYSÉGES BELSÕ PIACÁT. MAY: HA NINCS MEGÁLLAPODÁS AZ EU-VAL, AKKOR SEM CSORBULNAK A NAGY-BRITANNIÁBAN DOLGOZÓ EU-ÁLLAMPOLGÁROK JOGAI. NAPON BELÜLI MÉLYPONTRA GYENGÜLT A FONT A DOLLÁRRAL SZEMBEN THERESA MAY AZON KIJELENTÉSÉRE, HOGY HOLTPONTRA JUTOTTAK BREXIT-TÁRGYALÁSOK. LONDONI ELEMZÕK SZERINT A MAGYAR GAZDASÁGOT IS ÉRZÉKENYEN ÉRINTENÉ HA KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL LÉPNE KI NAGY-BRITANNIA AZ EU-BÓL. MACRON: TÁVOZNIA KELLENE AZOKNAK AZ ORSZÁGOKNAK A SCHENGENI ÖVEZETBÕL, AMELYEK NEM SZERETNÉK KÖZÖSEN MEGVÉDENI A KÖZÖS EURÓPAI HATÁROKAT. GÖRÖGORSZÁGBAN MEGKEZDTÉK TÖBB EZER MIGRÁNS ÁTTELEPÍTÉSÉT AZ ORSZÁG MÁS RÉSZEIRE AZ ÉGEI-TENGER MENEKÜLTTÁBORAIBÓL. LEÁLLÍTJA KÉT BELGIUMI ATOMERÕMÛVÉT AZ ÕSSZEL A FRANCIA ENGIE CÉG A REAKTOROK KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETEINEK BETONFALÁN ÉSZLELT REPEDÉSEK MIATT. AZ RMDSZ ARRA BUZDÍTJA SZIMPATIZÁNSAIT, HOGY VEGYENEK RÉSZT A CSALÁD ALKOTMÁNYOS MEGHATÁROZÁSÁNAK A MÓDOSÍTÁSÁRÓL NÉPSZAVAZÁSON. A ROMÁN SZOCIÁLDEMOKRATÁK VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA MEGERÕSÍTETTE TISZTSÉGÉBEN LIVIU DRAGNEA PÁRTELNÖKÖT. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK LASSÍTJA A VÉLT OROSZ BEAVATKOZÁSRA VONATKOZÓ VIZSGÁLATOK TITKOSÍTOTT DOKUMENTUMAINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁT. AZ USA SZANKCIÓKAT VEZETETT BE A KÍNAI HADSEREG ELLEN, AMIÉRT OROSZ VADÁSZGÉPEKET ÉS LÉGVÉDELMI RAKÉTÁKAT VETT. PEKING FELSZÓLÍTOTTA AZ USA-T, HOGY VONJA VISSZA A SZANKCIÓKAT, AMELYEKET AZÉRT VETETT KI, MERT KÍNA OROSZORSZÁGTÓL VÁSÁROLT HARCI ESZKÖZÖKET. MEGHALT EGY PALESZTIN ÉS TÖBB TUCAT TÜNTETÕ MEGSEBESÜLT A HATÁR MENTI ZAVARGÁSOKBAN A GÁZAI ÖVEZETNÉL KÖZÖLTÉK PALESZTIN HATÓSÁGOK. HÁROM EMBERREL, MAJD MAGÁVAL IS VÉGZETT EGY NÕ MARYLAND ÁLLAMBAN EGY GYÓGYSZERIPARI KÖZPONTBAN. KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN SZÉKESFEHÉRVÁRNÁL, A BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALON, AZ EGYIK AUTÓ AZ ÁROKBA CSAPÓDOTT. AZ ERÕS SZÉL (55-85 KM/H-ÁS) VESZÉLYE MIATT AZ ORSZÁG NAGY RÉSZÉRE FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI SZOMBATRA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT FRONTÁLISAN ÓBUDÁN, A HUSZTI ÚT ÉS A BOJTÁR UTCA KERESZTEZÕDÉSÉBEN. KIGYULLADT EGY RAKTÁRÉPÜLET KELENFÖLDÖN, A TETEJE MÁR BEOMLOTT, A TÛZOLTÓK 9 AUTÓVAL ÉRKEZTEK A HELYSZÍNRE. BALESETBEN MEGHALT EGY MOTOROS AZ 1-ES FÕÚTON BICSKÉNÉL. EGY NEGYVENÉVES FÉRFI SZÓVÁLTÁST KÖVETÕEN BÁNTALMAZTA HOZZÁTARTOZÓIT FERTÕRÁKOSON, MAJD BEZÁRKÓZOTT A HÁZBA ÉS ÖNGYILKOS LETT. FÕVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT.: A MARGIT HÍD MOSÁSA MIATT SZOMBATON SÁVLEZÁRÁSRA KELL SZÁMÍTANI.