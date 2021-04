Visszavágott Kubatov Gábor

3706 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 750 508-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 205 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 184 főre emelkedett. Már 3 millió 252 ezer a beoltott, közülük 1 millió 385 ezren a második adagot is megkapták. Javulnak Magyarországon a járványügyi adatok, a koronavírus elleni oltás folyamatosan zajlik, az országban már minden harmadik ember legalább egy védőoltást megkapott - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes arra kérte azokat, akik még nem regisztráltak védőoltásra, hogy ezt tegyék meg. Év végére már nem csak vakcina, gyógyszer is lehet a koronavírus ellen - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az Origonak. Szlávik János hangsúlyozta: a koronavírus elleni védőoltást egy év alatt sikerült kifejleszteni, de a gyógyszer előállításához ennél több időre van szükség. Az oltások kapcsán nincsen Magyarországon társadalmi vita, a vakcinák biztonságosságát és hatékonyságát a Gyurcsány Ferenc vezette baloldalon kívül senki nem kérdőjelezi meg - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádióban. Hollik István nagyon szomorúnak nevezte, hogy a baloldal csak azért, mert jobban akarja a kormány sikertelenségét, mint a járvány elleni védekezés sikerét, az oltások hatékonyságát is politikai témává tette, hogy elbizonytalanítsa az embereket. Alapítványt hoz létre Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítésére - jelentette be az államfő a Kossuth rádióban. Holnap nyitnak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai. Az intézmények fertőtlenítése megtörtént, a pedagógusokat beoltották, így biztonságosan vissza lehet térni a személyes oktatáshoz. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint a jövő hét végére mindenhol biztonságosan újra lehet nyitni a teraszokat, és ha jó idő lesz, nagy forgalom várható a vendéglátóhelyeken. Kovács László örvendetesnek nevezte, hogy 3,5 millió beoltott után újranyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai, és a teraszdíjat is elengedi a kormány. A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a nagy járványok sokszor kultúrtörténeti vízválasztók is voltak - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. Példaként szolgálhatna az uniónak, ahogy Orbán Viktor megvédi a lakosságot - mondta Kevin Boussuet francia történész a Kossuth rádióban. Hangsúlyozta: a magyar miniszterelnök a kezdetektől fogva jól látta, hogy a brüsszeli vakcinabeszerzés akadozik, és időben rendelt a keleti oltóanyagokból, ma pedig már Magyarország élen jár az átoltottság terén. Kevin Boussuet szerint nyugtalanító, hogy ha egy ország Brüsszelt követi, nem tudja megvédeni polgárait, ezért a mostanihoz hasonló válsághelyzetben patrióta, nemzeti érdekeket védő politikusra van szükség. A világon 140,4 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 80 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az utazás lefoglalásakor egyben a koronavírus elleni védőoltás felvételére is lehet regisztrálni ezentúl Szerbiában, ezzel is felgyorsítva az oltás folyamatát, illetve egyszerűsítve az utazást. Svédország is szeretne orosz oltóanyagot. A stockholmi kormány tárgyalni kezdett a Szputnyik V vakcina beszerzéséről. Nem árulják el az oltásra váróknak előre Brüsszelben, hogy milyen vakcinát fognak kapni. Ha a belga állampolgárok megkapják a behívót, azt a vakcinát kell elfogadniuk, ami éppen a rendelkezésre áll. Izraelben visszatértek a koronavírus-járvány előtti oktatási rendhez, megszűnt a kiscsoportos és a távoktatás, valamint szabadtéren nem kötelező a maszkviselés, mert az oltási kampány nyomán visszaszorult a járvány. A katonai díszszemlén meggyilkolt Anvar Szadat egyiptomi és Ahmad Kadirov csecsen elnök sorsát szánta Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfőnek a megdöntésére szövetkezett összeesküvők csoportja - írta honlapján a Kommerszant című lap. Ha bebizonyosodik az oroszok szerepe a vrbeticei lőszerraktárban történt robbanásokban, az hatással lehet a Roszatom részvételére Dukovanyban - jelentette ki Karel Havlícek cseh ipari és kereskedelmi miniszter. A dél-morvaországi vrbeticei lőszeraktárban 2014 októberében történt robbanás valószínűleg nem volt tervezett, a robbanásnak nem Csehországban, hanem Bulgáriában kellett volna bekövetkeznie - közölte Jan Hamácek kormányfő-helyettes. Oroszország tiltakozását fejezi a cseh kormánynak 18 diplomatájának kiutasítása miatt, és válaszlépéseket helyez kilátásba a provokáció miatt . Oroszország londoni nagykövete szerint az orosz hatóságok nem hagyják, hogy Alekszej Navalnij ellenzéki politikus meghaljon a börtönben. Andrej Kelin a BBC televízió magazinműsorában kijelentette, nincs háborús helyzet az orosz-ukrán határon. Peking elítélte, hogy az Egyesült Államok megújította a Japánnak nyújtott biztonsági garanciát, amely szerint szükség esetén atomfegyvereket is bevet a szigetország védelmében. A megállapodás azokra szigetekre is kiterjed, amelyeket Kína magának követel. Húsz évre szóló, jelentős üzletet kötött Izraellel a görög légierő a görög hadsereg pilótáinak kiképzéséről, ami erősíti a két ország biztonsági, gazdasági és politikai kapcsolatait - jelentette a Walla című hírportál. Három embert agyonlőtt, két másikat pedig megsebesített egy fegyveres férfi az Egyesült Államokban - az eset Wisconsinban, a Kenosha megyei Somers House Tavernben történt. Oroszország 2025-ben ki szándékozik lépni a Nemzetközi Űrállomás-projektből, és önállú, újgenerációs szolgálati űrállomás létrehozásába fog - jelentette ki Jurij Boriszov orosz miniszterelnök-helyettes. Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt kereste a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Nyíregyházi Törvényszék - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Gumilövedékes pisztollyal lőttek rá egy férfira és lányára a jászapáti házuk udvarán - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. Az egyre gyakoribbá váló bankkártyás és online visszaélések megelőzésére hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tállai András közölte: tavaly mintegy 70 ezer visszaélés történt, és csaknem 1,3 milliárd forintot próbáltak ellopni a bankkártyacsalók. ITM: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. gondozásában országszerte közel 150 munkaterületen 55 milliárd forint értékű beruházás zajlik a közlekedők kényelme és biztonsága érdekében, összesen 342 kilométeren. A járványügyi intézkedésekhez igazodva, hétfőtől a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint közlekednek a Budapesti Közlekedési Központ járatai. Női kézilabda világbajnoki selejtező: Olaszország - Magyarország 12:41, a magyar csapat kijutott a spanyolországi világbajnokságra. A Sopron Basket 64:58-ra kikapott a török Fenerbahcétól a női kosárlabda Euroliga isztambuli négyes döntőjének bronzmérkőzésén, így negyedikként zárt. Bronzérmet szerzett Kasza Róbert az öttusázók szófiai világkupa-állomásán, Kardos Bence negyedik, Bereczki Richárd nyolcadik, Demeter Bence kilencedik lett. A 90 kilogrammos Tóth Krisztián bronzérmet szerzett a lisszaboni olimpiai kvalifikációs cselgáncs Európa-bajnokságon. Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - MTK Budapest 3:0; Budapest Honvéd - MOL Fehérvár 2:3 Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíjat Imolában.