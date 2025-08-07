Visszatértek a drogosok és a hajléktalanok a Blaha Lujza tér és környékére + videó

Megosztás itt:

Ilyen és ehhez hasonló jelenetekkel találkozhatnak azok, akik akár napközben, akár éjszaka áthaladnak a Blaha Lujza téren. A környéken gyakoriak a balhék, a drogosok, vagy a hajléktalanok miatt, akik a helyiek elmondása szerint rendszerint a téren gyűlnek össze, majd onnan a környező utcákba, illetve lépcsőházakba mennek randalírozni.

Egry Attila, önkormányzati képviselő, viii. kerület, Fidesz-KDNP: "A kerületben a köztisztaság és a közbiztonság okozza a legnagyobb problémát, amelyet Pikó András hozott magával 2019-ben és ezek a felháborító viszonyok vannak most. 2019 előtt a jobboldali városvezetés komoly energiákat fordított arra, hogy a közbiztonság és a köztisztaság kiemelten érvényesüljön és a lakók a minden napjaikat kényelemben és biztonságban élhessék."

A fővárosi közgyűlésben a rendpártiságnak jelenleg nincs többsége - erre már a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője hívta fel a figyelmet.