Visszatér a vizitdíj? A Tisza Párt szakértői szerint a betegeknek fizetniük kellene az ellátásért + videó
2025. november 21., péntek 19:40
Miközben a kormány 91 kórház felújításával és új diagnosztikai eszközök milliárdos beszerzésével küzd a várólisták ellen, a Tisza Párt háza tájáról egészen más hangok szűrődnek ki. Tarr Zoltán alelnök kórházi ágyak megszüntetéséről, a párthoz köthető szakértők pedig a hírhedt vizitdíj visszavezetéséről értekeznek. Takács Péter államtitkár a Híradónak elmondta: a Tisza Párt csak a csomagolást cserélte le, a "Szuper Kórház" valójában a leépítés fedőneve.
