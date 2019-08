Szerdán kezdik kézbesíteni a mintegy 8 millió választópolgárnak az októberi önkormányzati választás értesítőjét. Visszatér a politikai életbe Vona Gábor: a Jobbik korábbi elnöke az Új Reformkor Alapítvány alapítójaként tart majd sajtótájékoztatót az ATV-hez eljutatott közlemény szerint. Bese Ferenc független polgármesterjelöltet támogatja a soroksári Fidesz. Simon János, a Kodolányi János Egyetem tanára szerint Magyarországon az előválasztást nem feltétlenül a legalkalmasabb jelölt, hanem az a párt nyeri, amely jobban tudja mozgósítani a szavazóit. A jogsértéseket védi és titkolózik a Budapest Pride ügyében a Belügyminisztérium - mondta Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese. Az LMP elvárja a kormánytól, hogy állapítsa meg Magyarországon a klímavészhelyzetet - mondta Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. Az Európa Stratégia Kutatóközpont elemzője jogilag kérdésesnek tartja a magyar jogállamiságra vonatkozó brüsszeli bírálatot. Gát Ákos Bence az M1 műsorában azt mondta, amikor az Európai Unió néhány tagországot bírálva új jogállamisági mechanizmust próbált felállítani, az európai jog ütközött a magyar alaptörvénnyel. Már több mint 50 millió számla adatait küldték be a vállalkozók a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 13 hónap alatt - közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Lakatos Mónika, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati szakértője aggasztónak tartja, hogy tíz nap alatt nyolcvanmilliárd tonna jég olvadt el Grönlandon. Kárpát-medencei középiskolásokat táboroztat a Rákóczi Szövetség a jövő héten Sátoraljaújhelyen. A magyar-lett kulturális együttműködést elősegítő munkatervet írt alá háromnapos lettországi látogatásán Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára. Döntés született a Sea-Eye német segélyszervezet Alan Kurdi nevű mentőhajóján tartózkodó 40 migráns sorsáról: partra szállhatnak Máltán, hogy aztán útnak induljanak az őket befogadó európai uniós országokba. Drónok bevetésével is próbálkozhatnak terroristák, ezért az Európai Bizottság támogatja az EU tagállamokat az ilyen fenyegetések elhárításában - mondta Julian King, az EB terrorizmus elleni küzdelemért felelős tagja a Welt am Sonntag című lapnak. Németországban a lakosság csaknem 50 százaléka, a nők körében pedig a többség nem érzi magát biztonságban - mutatta ki a Bild am Sonntag című német lap által közölt felmérés. Több mint nyolcszáz embert - köztük újságírókat - vett őrizetbe az orosz rendőrség egy újabb engedély nélküli tüntetés során Moszkvában - számolt be az OVD-Info független megfigyelőcsoport. Az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt a Perzsa-öbölben egy idegen tartályhajót, amely üzemanyagot csempészett egyes arab országokba - közölte az iráni állami televízió. Sztrájkot hirdettek az olasz autósztráda kapuknál dolgozók mára és hétfőre, útidíjat azonban így is fizetni kell az áthaladó járművek után. Aláírta a hatalom megosztásáról szóló megállapodást a Szudánt irányító Átmeneti Katonai Tanács és a Szabadság és Változás Erői nevű ellenzéki koalíció. Több mint húsz embert vettek őrizetbe a szombati demonstráción Hongkongban, ahol aztán ismét ezrek vonultak utcára, folytatva a hónapok óta tartó tüntetéssorozatot - írja a South China Morning Post című hongkongi lap. Legalább 9 embert agyonlőtt és többeket megsebesített egy fegyveres az Egyesült Államokban, Ohio állam Dayton nevű városában. Lövöldözés volt a texasi El Pasoban, 20 ember meghalt és 26 megsérült. A rendőrség egy 21 éves férfit vett őrizetbe, aki feltehetően gyűlöletből követte el a bűncselekményt. Tizenkilencen meghaltak a viharos tengerben a Fülöp-szigeteknél, amikor a hullámok felborítottak három motorcsónakot; 59 utast sikerült kimenteni a vízből, több mint 10 embert pedig keresnek. Lőfegyverrel visszaélés miatt elfogtak négy embert Komárom-Esztergom megyében - közölte a rendőrség. Többen megsérültek, amikor négy gépkocsi összeütközött a 7-es főúton Sóstó térségében - közölte a rendőrség. Több autó összeütközött Szigetszentmiklósnál, a baleset miatt torlódás alakult ki az M0-s autóúton - közölte a rendőrség. Hosszú várakozás alakult ki a röszkei autópálya-határátkelőhelyen. Négy órát kell várni a záhonyi határátkelőnél. Hétfőtől változik a menetrend a Budapest-Pusztaszabolcs-Dombóvár-Pécs vasútvonalon, mert Százhalombatta és Pusztaszabolcs között pályafelújítást végeznek. Elhunyt Ambrus Miklós olimpiai bajnok vízilabdázó. Hosszú Katinka egy arany-, Szabó Szebasztián és Kozma Dominik pedig egy-egy ezüstérmet nyert az úszó világkupa-sorozat tokiói állomásának zárónapján. A férfiaknál Csere Gáspár, a nőknél pedig az ukrán Ganna Volkova nyerte a félmaratont a Generali Night Run Budapest elnevezésű éjszakai versenyen, amelyen hatezer futó állt rajthoz. A hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher fia, Mick nyerte a Forma-2-es versenysorozat magyarországi hétvégéjének második futamát a Hungaroringen. Stollár Fanny és az amerikai Maria Sanchez kikapott a párosok döntőjében a washingtoni keménypályás tenisztornán.