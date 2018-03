Visszalépteti jelöltjét a Momentum az Együtt javára

KÉT TELEPÜLÉSEN RENDEZNEK MA IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST. GELLÉNHÁZÁN POLGÁRMESTERT, ÉRPATAKON PEDIG TELEPÜLÉSVEZETÕT ÉS KÉPVISELÕ-TESTÜLETET IS VÁLASZTANAK. AZ LMP KÉPVISELÕJELÖLTJE IS A JOBBIKOS KISS ATTILÁT TÁMOGATJA A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI VÁLASZTÓKERÜLETBEN. A MOMENTUM VISSZALÉPETT A CSEPELI KÖRZETBEN AZ EGYÜTT POLITIKUSA, SZABÓ SZABOLCS JAVÁRA. AZ MSZP NEM LÉPTETI VISSZA JELÖLTJÉT CSEPELEN. ELKÜLDI PROGRAMJÁT AZ MSZP-PÁRBESZÉD MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE A DK-NAK ÉS AZ LMP-NEK. APAHÓNAPOKAT VEZETNE BE AZ EGYÜTT A GYERMEKVÁLLALÁS UTÁNI IDÕSZAKRA AZÉRT, HOGY A NÕK KEVESEBB IDÕRE ESSENEK KI A MUNKÁBÓL. BÁR A KORMÁNYFÕ ÍGÉRTE, MÉGSEM MINDEN CSALÁD KAPJA MEG A 12 EZER FORINTOS GÁZÁRCSÖKKENTÉST. ÉVENTE AKÁR 70 EZER FORINTTAL IS TÖBBET FIZETHETNEK A MAGYAROK A FÖLDGÁZÉRT ANNÁL, MINT AMIT A PIACI ÁR INDOKOLNA. ERÕSZAKBA TORKOLLÓ TÜNTETÉSEKRE SZÁMÍT A FIDESZ VÁLASZTÁSI VERESÉGE UTÁN GYURCSÁNY FERENC. HETEK ÓTA KÉZBEN CIPELIK A BETEGEKET A JÁNOS KÓRHÁZBAN, MERT ROSSZ A LIFT ATV. AZ ELMÚLT NEGYED ÉVSZÁZAD ALATT MEGDUPLÁZÓDOTT IDEHAZA A ROMA NÉPESSÉG HVG. SZIKSZAI RÉMUSZ: VAGY HÜLYE, VAGY A VÁLASZTÓIT NÉZI HÜLYÉNEK AZ A POLITIKUS, AKI BÉCSRÕL MEGPRÓBÁLJA ELHITETNI, HOGY ÉLHETETLEN NAGYVÁROS. IRÁNYTÛ: FEJ-FEJ MELLETT ÁLL A JOBBIK ÉS A KORMÁNYPÁRTOK JELÖLTJE SOMOGY MEGYE 3. VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. A SZAVAZATOK 40-40%-ÁT KAPNÁ STEINMETZ ÁDÁM ÉS A FIDESZ SZÍNEIBEN INDULÓ MÓRING JÓZSEF ATTILA IS MARCALIBAN ÉS KÖRNYÉKÉN. EGY FELFÚJHATÓ HORDÓVAL TILTAKOZOTT A DUNA PARLAMENT ELÕTTI SZAKASZÁN PAKS2 ELLEN A GREENPEACE 444. ÓBUDÁN HOZNA LÉTRE ÚJ BULINEGYEDET TIBORCZ ISTVÁN EGYKORI ÜZLETTÁRSA, ERDEI BÁLINT. PUBLICUS INTÉZET: A LAKOSSÁG KÉTHARMADA FIZETNE VIZITDÍJAT, HA AZ A PÉNZ AZ EGÉSZSÉGÜGYRE MENNE. ZÁGRÁBBAN EZREK TÜNTETTEK A NÕK ELLENI ERÕSZAK MEGELÕZÉSÉRÕL SZÓLÓ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY ELLEN. A PÁPA FELSZÓLÍTOTTA A FIATALOKAT, NE ENGEDJENEK AZ ÕKET ELHALLGATTATNI KÍVÁNÓKNAK. SZÁZEZREK TÜNTETTEK ORSZÁGSZERTE A FEGYVERTARTÁS SZIGORÍTÁSÁÉRT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. SIKERÜLT FELLÕNIE MAGÁT A FÖLD LAPOSSÁGÁT BIZONYÍTANI KÍVÁNÓ AMERIKAI RAKÉTAEMBERNEK. EGY ÓRÁRA ELSÖTÉTÜLTEK A VILÁG NAGYVÁROSAINAK LÁTVÁNYOSSÁGAI A FÖLD ÓRÁJÁN. A NEMZETKÖZI AKCIÓ CÉLJA, HOGY FELHÍVJA A FIGYELMET A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉSRE. NÉMETORSZÁGBAN FOGTÁK EL A LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖKÖT. ÁLLANDÓ VÁMMENTESSÉGET AKARNAK AZ EU ÁLLAM ÉS KORMÁNYFÕI AMERIKÁTÓL. GÖRÖGORSZÁGBAN LETARTÓZTATTAK 3 EMBERCSEMPÉSZT, AKIK 21 MENEKÜLTET TARTOTTAK TÚSZUL. MOSZKVA SZERINT A BANDITIZMUSSAL HATÁROSAK A SZKRIPAL-ÜGYBEN OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN MEGFOGALMAZOTT VÁDAK. LEGKEVESEBB NÉGY GYEREK MEGHALT, AMIKOR TÛZ ÜTÖTT KI A DÉL-OROSZORSZÁGI KEMEROVO EGYIK BEVÁSÁRLÓKÖZPONTJÁBAN. POKOLGÉP ROBBANT AZ ÚTON HALADÓ JÁRMÛVEK MELLETT AZ EGYIPTOMI ALEXANDRIÁBAN, KÉT EMBER MEGHALT. POKOLGÉP ROBBANT A NYUGAT-AFGANISZTÁNIBAN EGY SÍITA MECSETBEN, A TÁMADÓKKAL EGYÜTT HÁROM EMBER MEGHALT, HETEN MEGSEBESÜLTEK. IZRAELI REPÜLÕGÉPEK EGY HAMÁSZ LÉTESÍTMÉNYT BOMBÁZTAK A GÁZAI ÖVEZETBEN EGY HATÁRSÉRTÉSRE VÁLASZOLVA. TIZENÖT FÉRFI HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEXIKÓBAN EGY ÚTSZÉLEN HAGYOTT KISTEHERAUTÓ PLATÓJÁN. TÖBBEN MEGHALTAK RIO DE JANEIRÓBAN A RENDÕRSÉGGEL KIALAKULT LÖVÖLDÖZÉSBEN. ÕRIZETBE VETTÉK AZT A FÉRFIT, AKI FESTÉKKEL DOBÁLTA MEG A CSONGRÁD MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG ÉPÜLETÉNEK FALÁT A CZEGLÉDY CSABÁÉRT SZERVEZETT TÜNTETÉS UTÁN. A KÖRÖSÖKNÉL MÁR TÍZ SZAKASZON KÜZDENEK A BELVÍZ ELLEN. NEKIÜTKÖZÖTT AZ ÚT SZÉLÉN ÁLLÓ KISTEHERGÉPJÁRMÛNEK TISZAKÉCSKE-TISZABÖG TERÜLETÉN EGY SZEMÉLYGÉPJÁRMÛ, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. TIZENÖT NÉGYZETMÉTEREN LÁNGOLT A BUZSÁKI ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET KAZÁNHÁZÁNAK FÖDÉMJE. TÖBB FEGYVERT FOGLALTAK LE A RENDÕRÖK KÉT SZENTEGÁTI HÁZBAN - KÖZÖLTE A RENDÕRSÉG.