Visszalépése okairól beszélt Szentkirályi Alexandra + videó

Visszalép a főpolgármester-jelöltségtől Szentkirályi Alexandra. A Fidesz-KDNP politikusa döntését a közösségi oldalára feltöltött videóban jelentette be. Ebben arra kérte minden támogatóját, hogy a főpolgármesteri szavazólapon Vitézy Dávidra, a listás szavazólapon pedig az általa vezetett Fidesz-KDNP-listára szavazzanak. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: számára továbbra is az a legfontosabb, hogy Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely távozzon a város éléről, ezért elállásával utat ad a változásnak.

Your browser does not support the video tag.