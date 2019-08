Visszalép az indulástól Gyöngyösön az LMP polgármesterjelöltje

Levélben fejezte ki nagyrabecsülését és köszönetét Orbán Viktor miniszterelnök Matteo Salvininek, az eddigi olasz kormányzó párt vezetőjének azért a munkáért, melyet az elmúlt időszakban Olaszországért és egész Európáért végzett. „Mi, magyarok soha nem fogjuk elfelejteni, hogy Ön volt az első olyan nyugat-európai vezető, aki meg akarta akadályozni az illegális migránsok Európába özönlését a Földközi-tengeren keresztül„ - írta Orbán Viktor Matteo Salvininek. Egerben független polgármesterjelöltként indul Bódás Bianka az őszi önkormányzati választáson. Programjában kiemelt szerepet kap többek között az egri zöldfelületek növelése, az online népszavazás bevezetése és a belvárosi parkolóház bővítése. Érdemben hozzájárul a munkaügyi hivatalok átalakítása a foglalkoztatottság bővüléséhez, a munkanélküliség csökkenéséhez - mondta a Magyar Nemzetnek Bodó Sándor. Az élelmiszerhulladékok keletkezésének megelőzését, mérséklését segítő útmutatókat állított össze a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatala. Több mint kétezren kapnak Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjat. Béres Attila marad a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója. Akár százharminc százalékkal több forráshoz juthatnak az erdőt telepítő gazdák az erdőtelepítések támogatásának növelésével - közölte az agrárminiszter. Görögországnak mint szuverén, saját határaiért is felelős országnak kezdenie kell valamit az ott kialakult migrációs helyzettel - közölte a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese. Szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra - közölte az Oktatási Hivatal. Felújították Esztergomban az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola épületeit, amelyekben csaknem 1200 gyerek és fiatal kezdheti meg a tanévet - közölte az intézmény igazgatója. Összesen 208, Afrikából Spanyolország felé tartó migránst vettek fedélzetükre a spanyol parti őrség hajói. Továbbra is a kétállami megoldásra kell törekedni a palesztin-izraeli konfliktus rendezésében - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. A brazil elnök tűzgyújtási tilalmat hirdetett hatvan napra. Egy 3,8 millió évvel ezelőtt élt emberelőd csaknem teljes koponyáját tárták fel a kutatók Etiópiában. Megalakult az új összetételű ukrán parlament. Világszerte nőtt a kanyarós megbetegedések száma, nagyrészt az oltásellenes kampányok miatt - áll az Egészségügyi Világszervezet jelentésében. Az elmúlt évtizedek legnagyobb katonai parádéját szervezik Pekingben október elsején. Rendkívüli állapotot vezettek be az orosz távol-keleti Tengermelléki területen a súlyos esőzések miatt. Sikkasztás miatt vádat emelt a Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség egy volt főmuzeológus ellen, aki egy budapesti múzeum raktárából a rábízott gyűjteményből mintegy harmincmillió forint értékben műtárgyakat tulajdonított el 2016-2017-ben. Életének 86. évében elhunyt Kocsár Miklós Kossuth-díjas zeneszerző. Részleges sávlezárás lesz az Erzsébet hídon a hétvégén. Szeptember 2-től ismét az iskolai napokon érvényes menetrend szerint közlekednek az autóbuszok - közölte a Volánbusz. A 90 kilogrammos Tóth Krisztián második győzelmével bejutott a 16 közé az olimpiai kvalifikációs tokiói cselgáncs-világbajnokságon.