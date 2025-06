Visszahívták ezt a népszerű joghurtot – törött üvegdarab lehet benne

Megosztás itt:

Törött üvegdarab fordulhat elő a Beillevaire márkájú francia hagyományos vagy ínyenc joghurt natúr és gyümölcsös változataiban – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szombaton.

A Beillevaire márkájú, 180 grammos kiszerelésű, 2025.07.04. minőségmegőrzési idejű termékeket senki ne fogyassza el! – hívták fel a figyelmet közleményükben.

A tájékoztatás szerint az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés, hogy törött üveget találtak a francia poharas joghurtban, amely termékből Magyarországra is érkezett szállítmány.

