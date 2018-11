Visszahívná Demeter Mártát a Fidesz

2018. NOVEMBER 22., CSÜTÖRTÖK DEMETER MÁRTA NATO PARLAMENTI KÖZGYÛLÉSBÕL VALÓ VISSZAHÍVÁSÁT KÉRI A HONVÉDELMI BIZOTTSÁG. ÁTADTÁK A BUDAPESTI KRÍZISAMBULANCIA KÖZPONTOT, AHOL A KAPCSOLATI ERÕSZAK MEGELÕZÉSÉBEN SZAKEMBEREK SEGÍTENEK AZ ÉRINTETTEKNEK. ITM-ÁLLAMTITKÁR: 5 MILLIÁRD FORINTRA EMELTÉK AZ OTTHON MELEGE PROGRAM KERETÖSSZEGÉT. A MI HAZÁNK MOZGALOM AZT JAVASOLJA A KORMÁNYNAK, HOGY A NEMZETI ESZKÖZKEZELÕ FOLYTASSA LAKÁSVÁSÁRLÁSI PROGRAMJÁT. NOVÁK KATALIN: MÁR ONLINE IS KITÖLTHETÕ A CSALÁDOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ KÉRDÕÍVE. VÁROSLIGET ZRT.: KORSZERÛEK A LIGET BUDAPEST PROJEKT FEJLESZTÉSEI. GÖRÖGORSZÁGON KÍVÜL IS HASZNÁLJÁK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK AZ ANONIM BANKKÁRTYÁKAT MONDTA ORBÁN BALÁZS, A MINISZTERELNÖKSÉG ÁLLAMTITKÁRA. KSH: SZEPTEMBERBEN 10,4 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK A KERESETEK. PM: A KERESETEK NÖVEKEDÉSE A FELDOLGOZÓIPARBAN, A KERESKEDELEMBEN, ILLETVE AZ ÉPÍTÕIPARBAN DOLGOZÓK BÉRNÖVEKEDÉSÉVEL MAGYARÁZHATÓ. A KORMÁNY BENYÚJTOTTA A 2021-ES NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT. A TÖRVÉNYSZÉK CSAK JÖVÕRE HIRDETHET ÍTÉLETET A BÕNYI RENDÕRGYILKOSSÁG ÜGYÉBEN - MAGYAR IDÕK. MEGSZÜLETETT A JÖVÕBELI EU-BRIT KAPCSOLATOKRÓL SZÓLÓ POLITIKAI NYILATKOZAT TERVEZETE. ELISMERTE A BRIT TITKOSSZOLGÁLAT, HOGY HIBÁZOTT A 2017-ES MANCHESTERI TERRORTÁMADÁSNÁL. MANFRED WEBER, AZ EURÓPAI NÉPPÁRT FRAKCIÓVEZETÕJE MEGVÉDTE A FIDESZ NÉPPÁRTI TAGSÁGÁT. NIKOLA GRUEVSZKI KIADATÁSÁT KÉRTE SZKOPJE BUDAPESTTÕL. A VOLT MACEDÓN MINISZTERELNÖK KEDDEN KAPOTT MENEKÜLTSTÁTUST MAGYARORSZÁGON, MERT A BÁH SZERINT HAZÁJÁBAN ÜLDÖZTETÉSNEK LENNE KITÉVE. SZÖKÉSÉTÕL TARTVA ÕRIZETBE VETTÉK MACEDÓNIÁBAN GRUEVSZKI UNOKATESTVÉRÉT, AKI A KÉMELHÁRÍTÁS EGYKORI VEZETÕJE. A MACEDÓN KÜLÜGYMINISZTER IRONIKUSNAK ÉS PARADOXNAK NEVEZTE, HOGY MAGYARORSZÁG MENEKÜLTSTÁTUSZT ADOTT GRUEVSZKINEK. ELHUNYT IGOR KOROBOV, AZ OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉS FÕNÖKE. DONALD TRUMP ÚJ INTÉZKEDÉSEKET TERVEZ A MIGRÁNSOK BELÉPÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA THE WASHINGTON POST. ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR SZERINT AZ ENSZ TERVEZETT MIGRÁCIÓS CSOMAGJA MEGFELEL NÉMETORSZÁG NEMZETI ÉRDEKEINEK. FELOLDOTTÁK NÉMETORSZÁGBAN OSZAMA BIN LADEN EGYIK ÁLLÍTÓLAGOS TESTÕRÉNEK KITOLONCOLÁSI TILALMÁT. DÁNIA FELFÜGGESZTETTE A FEGYVEREXPORT-ENGEDÉLYEK KIADÁSÁT SZAÚD-ARÁBIÁNAK A HASOGDZSI-ÜGY MIATT. A DÉL-KOREAI KIM DZSONG JANGOT VÁLASZTOTTÁK AZ INTERPOL ÚJ ELNÖKÉVÉ. AZ INTERPOL ELÕZÕ VEZETÕJE, A KÍNAI MENG HUNG-VEJ LEMONDOTT, MERT HAZÁJÁBAN KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTÉK. KIGYULLADT TARTÁLYKOCSI MIATT LEÉGETT TÖBB HÁZ VIETNAMBAN, LEGKEVESEBB 6 EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. AUTÓ GÁZOLT EL DIÁKOKAT KÍNÁBAN EGY ÁLTALÁNOS ISKOLÁNÁL, ÖTEN MEGHALTAK, 18-AN MEGSÉRÜLTEK. BKK: SZOMBATON FORGALOMKORLÁTOZÁSOK LESZNEK AZ ANDRÁSSY ÚT KÖRNYÉKÉN, MERT A HÕSÖK TERÉN KONCERTET RENDEZNEK. EGY FUVAROZÁSAI UTÁN ÚTDÍJAT NEM FIZETÕ, TÖBB MILLIÁRD FORINTOS KÁRT OKOZÓ BÛNSZERVEZETET DERÍTETT FEL A NAV. BRFK: KÖRÖZÖTT FÉRFIT FOGTAK EL A FÕVÁROSI BULINEGYEDBEN TARTOTT RAZZIÁBAN. ISMÉT SARKVIDÉKI LEVEGÕ KÖZELÍT A KÖZÉP-EURÓPAI TÉRSÉG FELÉ - HÍVTA FEL A FIGYELMET AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS ÁROKBA BORULT EGY AUTÓ A 73-AS FÕÚTON CSOPAK KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. HAT EMBERTÕL, ÖSSZESEN TÖBB MINT KÉT KILOGRAMM DROGGYANÚS ANYAGOT FOGLALTAK LE BARANYA MEGYÉBEN. VONATTAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN, KECSKEMÉT-HETÉNYEGYHÁZÁN, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE.