Visszafoglalás – Az ideológia, mint fogalom + videó

Ha tudni akarják, milyen az, amikor két eszmetörténész viccelődik nagyon komoly témákban, most biztosan kiderül. Volt ugyanis egy kis szakmai vita néhány adásunkkal korábban, amikor nem tudták eldönteni egy idézet kapcsán, hogy Marx melyik művében jelent meg. Kiderült, hogy professzor úr valóban tévedett, sőt, el is hozta a kötetet és idézett belőle, hogy megkövesse kollégáját. Sajátos humoruk átívelte az egész adást, akik most az ideológia fogalmának megjelenését, a korszak izmusait, a szociológia eredetét is megosztják önökkel. Mondandójukban felidézték a korábbi újbaloldal eszméit is. Az izmusok kapcsán megjegyezték, azok általános érvényűek mindenhol, mert ha a pride az jó dolog, akkor Kabulban is az. További részletek podcastműsorunkban.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet