Visszafizetik a jegy árának felét, ha húsz percet késik a vonat vagy a busz.

Megosztás itt:

Jelezte: 2024-ben elértük a lélektani határnak tekinthető évi egymilliárd utazást. – Ekkora utazásszámot még a pandémia előtt sem regisztráltunk, pedig a remény sokáig az volt, hogy a Covid előtti számokat elérjük. Nem egyszerűen elértük: meghaladtuk – fogalmazott.

Az ingázók – az eddigi csúcsévnek tekintett – 2019-ben közel 5,5 millió bérletet váltottak, az ország- és vármegyebérletek bevezetésével ebben is rekordot döntöttünk: 2023-ban 6,6 millió, 2024-ben 9,7 millió darab bérlet fogyott, pedig 2024 márciusától a 14 éven aluli diákok számára már ingyenes az utazás. A Magyar Energiahivatal előzetes adatai szerint a megtett utaskilométerek arányában az új, olcsó bérletek bevezetése óta 18 százalékos eltolódás megfigyelhető az autótól a vasút, a környezetkímélő autóbusz és a HÉV felé. Ez azt jelenti, hogy a közlekedésben a károsanyag-kibocsátás terén elért megtakarítás kétharmada a MÁV-csoportnak köszönhető, azon belül annak, hogy többen többet utaznak velünk, mint korábban.

– Nekem fájó pont, és amiért ezt a lejárató kampányt személyesre veszem, az az 53 ezer ember, aki négymillió ember utazását levezényli – fogalmazott. Hangsúlyozta, megvédik a dolgozókat is, még ha azok a Kutyapárt táborába is tartoznak. Emlékeztetett arra, hogy a MÁV dolgozóival hároméves bérmegállapodást kötöttek, 28 százalékkal emelik a bérüket.

Lázár János bejelentette, hogy tíz miniszteri vállalást tesz. Ezek a következők:

Bevezetik a késési biztosítást, ami ingyen megillet minden utast. Június elsejétől a busz vagy vasúti menetjegy árának felét visszafizetik, ha az adott járat legalább 20 percet késik. Aki a telefonos alkalmazásban vette a jegyét, automatikusan visszakapja az ott használt bankszámlájára, a többiek – tehát aki interneten, automatában vagy jegypénztárnál vette a jegyét – az pedig az úti céljához legközelebbi jegypénztárban érvényesítheti a késési biztosítást. Nem maradnak ki a havi bérletesek sem, az ő esetükben, ha az adott hónapban legalább öt alkalommal minimum 20 perces késést szenvednek el, a következő bérletük árából – kérésükre – tízszázalékos kedvezményt adnak. A részletekről a vasúttársaság fog tájékoztatást adni a nyári főszezonhoz közeledve.

2026. január elsejére felújítják a MÁV-csoport összes pályaudvarán – tehát nemcsak a vasút-, hanem a buszállomásokon is – a WC-ket, mosdókat. A nagy forgalmú állomások mosdói várhatóan fizetősek lesznek, mert a tapasztalatok szerint csak így előzhető meg, hogy ezek a helyiségek olyanok is maradjanak, amilyenné a felújítás után váltak, a MÁV-csoport utasai azonban – applikációval, vagy érvényes jeggyel, bérlettel – ingyenesen használhatják ezeket.

Április elsejétől az InterCity-vonatokon az utazás teljes időtartama alatt takarítószemélyzet teljesít szolgálatot.

A ciklus végéig összességében ezer darab új, korszerű autóbuszt szereznek be, ebből az első félezer darab még az idén megérkezik – tehát ötszáz új busz idén, ötszáz pedig jövőre. A közel hatezer darabos, fiatal és korszerű – autóbuszaink átlagéletkora jelenleg is tíz év alatt van – járműből álló flottájával a MÁV-csoport autóbuszos márkája, a VOLÁN garantáltan Európa egyik legnagyobb, nemzeti kézben lévő buszos szolgáltatója marad a következő években is.

Mind mozdonnyal, mind személykocsikkal, mind motorvonatokkal érdemben erősítik a vasúti közlekedést a következő két esztendőben. 2026 nyaráig minden második mozdonyunk korszerű lesz, azon belül az IC járatok közel kilencven százaléka korszerű, nagy teljesítményű mozdonnyal fog közlekedni. Ez az elmúlt harminc év legnagyobb mozdonyflotta-erősítése. Az idén 15 nagy teljesítményű dízel és negyven darab villanymozdonnyal, összességében tehát 55 korszerű mozdonnyal bővül a vasúti járműparkunk. Jövő év első félévében további 15 korszerű villanymozdony is érkezik.

Az év végéig felújítanak, és újra forgalomba helyeznek száz vasúti kocsit – nagyobbrészt IC minőségű kocsit –, amelyek jelenleg leginkább alkatrészhiány miatt tárolóvágányon állnak. Nagy részük már nyárig, a következő főszezonra újra szolgálatba fog állni.

Azzal, hogy a magyar állam a GySEV-ben nemrégiben meghatározó, többségi tulajdonrészt szerzett, Magyarországnak két állami vasúttársasága lett: a MÁV és GySEV. A tulajdonszerzés nem önmagáért való, hanem az utasokért csinálták: összeadják a MÁV és a GySEV erőforrásait, legyen szó járműről vagy pályaüzemeltetési képességről. A GySEV mostani, hazai szolgáltatási területét több mint a kétszeresére emelik, újabb négyszáz kilométernyi pályával toldják meg. Ezzel az Észak-Dunántúlon – Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyék, illetve Veszprém vármegye egy részén – a vasúti közlekedést a GySEV-re bízzák. Az itt felszabaduló MÁV-os járműveket átirányítják a keleti országrészekbe.

Bevezetik a nyári erősítő buszjáratok rendszerét. Az idei szezonra megtízszerezik, azaz közel kétszáz darabra emelik azoknak az autóbuszoknak a számát, amelyek erősítő járatként tudják majd kísérni, baj esetén pedig helyettesíteni a legnépszerűbb nyári vonatjáratokat. Ezek a klimatizált, modern és kényelmes járművek a pályaudvaroknál fogják várni azokat az utasokat, akik a vonatokra nem férnek fel.

Klímagaranciát adnak a 2025-ös nyári szezonra. A jegyvásárlás során egyértelműen feltüntetik, garantálják, hogy az adott jármű rendelkezik-e klímával. Nem légjavító-berendezéssel, ventilátorral, vagy a meleg levegőt keringető-forgató rendszerrel: valódi, a negyven fokos hőséggel is elbíró légkondícionáló berendezéssel. Amennyiben esetleg ilyen vonatot nem talál az utas az adott viszonylaton, garantálnak neki ugyanolyan feltételekkel modern, klímás erősítő buszjáratot.

Új MÁV-alkalmazást indítanak MÁV+ néven. Az új applikáció 2025 áprilisában indul, első ütemben a bérletesek millióit szolgálja ki minden ehhez szükséges funkcióval. A képességei utána hétről hétre bővülnek újabb, a korábbi alkalmazásban megszokott vagy onnan hiányzó újabb szolgáltatással, például utastájékoztatási és ügyfélszolgálati funkciókkal is. Az új MÁV+ alkalmazásnak fontos funkciója lesz az – a helymeghatározásra épülő – késési biztosítás funkció, amelynek bekapcsolásával érvényesíthető lesz majd a húsz percet meghaladó késések után járó kártérítés igénye.

A miniszter jelezte azt is, hogy a parlament előtt van a közlekedési alkotmány, amely radikális változást hozhat bizonyos térségekben, ahol eddig nem volt biztosítva a közösségi közlekedés. Összesen ezer településen fognak bővülni a szolgáltatások.

– A tegnapi napon a Nemzetközi Beruházási Bank arról tájékoztatott minket, hogy a hiteltárgyalások újabb szakaszba léptek – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy egymilliárd euró hitelt kíván felvenni a magyar állam vasútfejlesztésre.

Újságírói kérdésként szóba került, hogy az Egyesült Államok Biden-kormánya szankciós listára helyezte Rogán Antalt, a magyar miniszterelnök kabinetfőnökét, amelyet egyesek a távozó amerikai nagykövet, David Pressman bosszújának tartanak. Tesz-e válaszlépést a kormány?

Lázár János válaszában hangsúlyozta: a szankció durva beavatkozás a magyar szuverenitásba, rombolja a két ország kapcsolatait. Szerinte kizárólag a magyar igazságszolgáltatás döntheti el, hogy ki bűnös és ki nem. – Szemenszedett hazugságról, feltételezett állításokról van szó, amiből semmi sem igaz – mondta Pressman állításairól, miszerint a kabinetirodát vezető miniszter egy korrupciós hálózatot működtet.

– Jobban teszi, ha nagyban elkerüli ezt az országot Pressmann, amit ő képvisel, arra nincs szüksége ennek az országnak – fogalmazott. Hozzátette: a magyar kormány nem készül válaszlépésre, azért sem, mert egy bukott kormányzat döntéséről van szó. Az új kormány január 20-án életbe lép, és minden kérdést átbeszélnek.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet