Visszafizeti a regisztrációs díjakat a Nemzetközi Oltóközpont

7587 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 593 710 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 249 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 952 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 millió 696 ezer embert beoltottak, ebből 494,5 ezren már a második adagot is megkapták. Magyarország jól áll a védőoltási program végrehajtásával, de még mindig nincs elég vakcina - mondta az országos tiszti főorvos. Az oltási feladatokról és a háziorvosi ellátás megerősítéséről egyeztetett az emberi erőforrások minisztere egészségügyi vezetőkkel. Már ötszáz egészségügyi szakon tanuló, illetve ilyen végzettségű önkéntes jelentkezett a koronavírus-járvány elleni védekezés segítésére az Országos Kórházi Főigazgatóság hétfőn indított akciójában. Egyelőre nincs helye a türelmetlenkedésnek, bármilyen nehéz, még ki kell tartani - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán. A Fidesz szerint az „oltásellenes baloldal” már megint hazudik, félrevezet, és ezzel a védekezést és az oltást akarja gátolni. Az elmúlt hónapokra tekintettel visszamenőlegesen is igényelhető az ingyenes internet a digitális oktatásban résztvevő diákoknak és pedagógusoknak - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebookon. Az érintett munkavállalók közel 60 százaléka után a vendéglátásban tevékenykedő vállalkozások igényeltek ágazati bértámogatást - közölte Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Három újabb beruházás valósult meg a járvány harmadik hulláma alatt, együttesen 4,6 milliárd forint értékben, ezzel több mint 800 munkahely megőrzése vált biztossá - tette közzé Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. Feltérképezi az információszabadság magyarországi gyakorlatát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amely a felmérés nyomán javaslatokat fogalmaz meg az információszabadság hatékonyságának növelésére. A Budapesti Honvéd Sportegyesület tisztújító küldöttgyűlése újabb négy évre Simicskó Istvánt választotta meg a klub elnökének, Gergely Istvánt pedig ügyvezető elnöknek. Eddig több mint 21 300 embert akadályoztak meg idén abban, hogy illegálisan bejusson Magyarországra és 217 embercsempész ellen indult eljárás - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Magyarország nem tekinti Oroszországot az ország területét érintő közvetlen biztonsági fenyegetésnek, ugyanakkor érti és tiszteletben tartja azt, hogy a NATO más tagországai e tekintetben másként gondolkodnak - jelentette ki a külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország elkötelezett NATO-tagként midig is szolidáris volt a szövetségeseivel. Hozzájárult ahhoz, hogy a NATO megerősítő intézkedéseket hajtson végre a keleti szárnyán. Az Egyesült Államok szorosan együtt fog működni az Európai Unióval, hogy ellensúlyozza Kína agresszív fellépéseit a kereskedelem területén - jelentette ki Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Peking elítélte, hogy előző nap több európai uniós ország bekérette a kínai nagykövetet az állampolgáraikkal szemben elrendelt kínai válaszszankciók miatt. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy új kritériumokat vezet be a koronavírus elleni oltóanyagok unión kívüli exportjára vonatkozóan, így kívánja fokozni a vakcinák kivitelének átláthatóságát. A világon 124,2 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 70,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Negatív koronavírusteszt és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak be Szerbiába azok, akik már megkapták a szükséges védőoltásokat - jelentette be Zoran Gojkovic, a koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb tagja. A Temes megyei járványügyi operatív törzs hét nappal meghosszabbította a Temesváron és a környező településeken március 8-tól bevezetett vesztegzárat. Folytatódik a járvány enyhülése Csehországban. Kedden 10 900 új igazolt fertőzést mutattak ki a laboratóriumi szűrések, amely 3100-zal kevesebb, mint egy hete volt. Az elmúlt naphoz képest Horvátországban megkétszereződött az új koronavírussal fertőzöttek napi száma, és a kórházi kezelésre szoruló betegek száma is emelkedett. Belgiumban ismét szigorítják a járvány miatti korlátozásokat a koronavírusos új fertőzöttek számának mintegy 40 százalékos megnövekedése miatt. Be kell ismerni és ki kell javítani az új típusú koronavírus járványa elleni védekezésben elkövetett hibákat - mondta Angela Merkel német kancellár Berlinben, bejelentve, hogy mégsem rendelnek el teljes zárlatot a húsvétra. Hongkong ideiglenesen felfüggesztette a Pfizer/BioNTech-féle koronavírus elleni vakcina használatát, miután a gyártó jelezte, hogy a városban használt egyik sorozat fioláinak zárókupakja nem megfelelően zár. A keddi izraeli parlamenti választásokon leadott szavazatok csaknem 90 százalékos feldolgozottságánál elvesztette többségét a törvényhozásban a Benjamin Netanjahu miniszterelnököt támogató tömb. Bejelentette lemondását Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter és Ivan Korcok külügyminiszter, mindkettő a négypárti szlovák kormánykoalíció egyik kisebb, liberális pártjának, a Szabadság és Szolidaritásnak a színeiben vezette tárcáját. Az SOS Méditerranée francia civilszervezet hajója, több mint száz bevándorlóval a fedélzetén, a szicíliai Augustában kapott kikötési engedélyt. A török rendőrség őrizetbe vette az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet 18 feltételezett tagját egy isztambuli razzia során - jelentette az Anadolu állami hírügynökség. Őrizetbe vettek Szocsiban egy líceumi tanulót, aki a VKontaktye közösségi oldalon közölte, hogy robbanóanyagot készül előállítani, és meg akarja támadni az osztálytársait - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Keresztbe fordult és beszorult a világ egyik legnagyobb teherhajója kedden a Szuezi csatornában, feltartva az áruforgalmat a kulcsfontosságú kelet-nyugati vízi úton - erősítette meg a Financial Times című lapnak a hajót üzemeltető vállalat. Bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt a Bajai Járási Ügyészség vádat emelt öt szír férfival szemben. 31 illegális bevándorló elfogásához vezetett egy baleset a pápadereskei kereszteződésben. A szénát szállító traktorról a borulás után emberek másztak ki és futottak el. Az embercsempészt nagy erőkkel keresik. A járványügyi korlátozásokat megelégelő, a koronavírus miatt Ausztriában állástalanná vált szakács ellen emeltek vádat Zalában, miután rendőrök és TEK-esek lelövésével fenyegetőzött - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség. Elfogták a gödöllői templomban gyújtogató férfit. A gyanú szerint a férfi március 15-én este a templom bejárati ajtaját baltával bezúzta, majd berúgta. A hátsó padokat leöntötte olajjal és meggyújtotta. Újabb 549 esetben szegték meg a maszkviselési szabályokat. Kiss Róbert alezredes elmondta: közülük 157-et figyelmeztettek, 213-at megbírságoltak, 170-et pedig feljelentettek. Riasztást adott ki a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete, mert megnövekedett azoknak a káros hivatkozást tartalmazó sms-eknek a száma, amelyeket csalók csomagküldő szolgáltatók nevében küldenek. Kigyulladt egy 2-3 ezer négyzetméter alapterületű, főként raktározásra használt üzemcsarnok tetőszerkezete Sopronban az Ágfalvi úton, a tűzoltók megkezdték a lángok megfékezését. A BKV közlése szerint a koronavírus-járvány jelenlegi, harmadik hulláma soha nem látott kihívások elé állítja a társaságot, de a stabil üzemeltetés még fenntartható. Zalaegerszegen ingyenes próbajáraton tesztelhető az elektromos busz. A Zöldbusz programban a kormány 36 milliárd forintot fordít arra, hogy környezetbarát járművek közlekedjenek a nagyvárosokban. Milák Kristóf 1:50.73 perces saját világcsúcsától nem sokkal elmaradva, minden idők második legjobb eredményével, 1:51.40 perces idővel nyert 200 méter pillangón az úszók országos bajnokságán. Az OSC bejutott a legjobb négy közé a férfi vízilabda Eurokupában: a magyar csapat a negyeddöntő visszavágóján ugyan 12:10-re kikapott a spanyol Sabadell vendégeként, de az első mérkőzésen aratott 17:11-es sikerének köszönhetően biztosan lépett tovább. Női kézilabda NB I: Dunaújvárosi Kohász KA-Győri Audi ETO KC 18:40 A Forma-3-as autós gyorsasági bajnokságban indul az idén Tóth László a spanyol Campos Racing színeiben.