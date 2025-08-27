Visszaerősödött a Fidesz a nyáron. A kormánypártok támogatottságának növekedését mérte a Tisza Párttal szemben a Nézőpont Intézet. Legfrissebb közvélemény-kutatásuk szerint augusztus végén a biztos pártválasztók 38%-a szavazna Magyar Péterék listájára, míg a Fidesz-KDNP a voksok 46%-át szerezné meg egy most vasárnapi választáson. A felmérés összegzése szerint a Tisza Párt 2025 nyarán sem a témákat, sem az üzeneteket nem találta, és a pártelnök sokadik országjárása sem tudta növelni a támogatottságot, míg a Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon start program iránti nagy érdeklődés ötről nyolc százalékra növelte a kormánypárt előnyét.
