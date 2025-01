Visszaállították a Halászbástyánál az eredeti állapotot + videó

Megosztás itt:

Böröcz László, polgármester, Budapest, I. kerület, Fidesz-KDNP: "Alapvetően nekünk továbbra is célunk, hogy további forrásokat vonjunk be az önkormányzat működtetésébe, hogy a köztisztaságot, a fejlesztéseket, karbantartási munkálatokat, a műemlék-környezetbe végre tudjuk hajtani, de ezeket a lakossági visszajelzés alapján is belátható, hogy nem a terület-alapú fizetős-övezet kiterjesztésével, hanem szolgáltatások bővítésével kívánjuk majd a jövőben elérni, és az ebből befolyt összegekből pedig nyilván a kerület javára szeretnénk fordítani."

Böröcz László hozzátette, harmincnapos átmeneti időszakra vezették volna be az intézkedést, de a lakossági visszajelzések alapján végül elszállították a kordont.