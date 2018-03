Visszaállítaná a határőrséget a Jobbik

Erről plakátkampányt is indított a párt Miskolcon. Jakab Péter, az ellenzéki párt országgyűlési képviselőjelöltje szerint Orbán Viktor, miskolci látogatása során megfenyegette az ott élőket, hogy ha április 8-án nem a Fideszre szavaznak, akkor a város lakótelepeire is beköltöznek a migránsok. A politikus erre reagálva közölte, hogy míg a miniszterelnök ezrével engedi be az országba a migránsokat, addig a Jobbik határőrséggel védené a kerítést.

– Noha a kormány folyamatosan meghosszabbítja a bevándorlás okozta válsághelyzetet, mind a mai napig nem hajlandó a Fidesz visszaállítani a határőrség intézményét. Ehelyett, többek között, Borsodból, Szabolcsból, és az ország számtalan pontjáról vezényelik el a rendőreinket, akikre egyébként itt, például Miskolcon is óriási szükség lenne. Éppen ezért a Jobbik, igazodva a hagyományokhoz, a határőrséget a határ menti településeken élőkből fogja majd megszervezni, önálló közigazgatási egységként, 8000 fős alakulatként, hogy valóban meg tudjuk védeni Magyarország határait – mondta a képviselőjelölt.