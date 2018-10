„Vissza kell utasítani minden megbélyegzést, amely a magyar embereknek árt”

2018. OKTÓBER 8., HÉTFÕ ORBÁN VIKTOR: KATONAI, GAZDASÁGI ÉS ENERGETIKAI ÜGYEKBEN IS EGYÜTTMÛKÖDIK MAGYARORSZÁG TÖRÖKORSZÁGGAL. TÖRÖK ELNÖK: EGYÜTTMÛKÖDÉST TERVEZ TÖRÖKORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG A LÉGI KÖZLEKEDÉSBEN IS, KÖZVETLEN JÁRAT INDULHAT BUDAPEST ÉS MUMBAI KÖZÖTT. VÖLNER PÁL: A TÉRSÉGBEN TÖRÖKORSZÁG MEGKERÜLHETETLEN SZEREPLÕ. A DK MOLINÓVAL TILTAKOZOTT A TÖRÖK ELNÖK BUDAPESTI LÁTOGATÁSA ELLEN. AZ ÖNMAGUKAT HAZAÁRULÁS MIATT FELJELENTÕ EP- KÉPVISELÕK BEADVÁNYÁT A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG ELUTASÍTOTTA. AZ EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELÕS FRANCIA MINISZTER: TÖRTÉNELMI HARCOT KELL VÍVNI A MAGYAR KORMÁNY ELLEN, UGYANIS ROSSZ ÚTON HALAD. SZIJJÁRTÓ A FRANCIA MINISZTER NYILATKOZATÁRA: A KORMÁNY EGY LÉPÉST SEM HÁTRÁL, MINDEN EREJÉVEL VÉDI MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁT. VÁLLALJA AZ LMP NÕI TÁRSELNÖKI TISZTSÉGÉT DEMETER MÁRTA, HAMAROSAN AZ ERRÕL SZÓLÓ PÁLYÁZATÁT IS BEADJA - INDEX.HU. FOLYAMATOSAN CSÖKKEN A KÜLÖNBSÉG AZ ALACSONY ÉS A MAGAS KERESETEK KÖZÖTT, OKA, A KISEBB FIZETÉSEK JOBBAN EMELKEDNEK - MAGYAR IDÕK. MKSZ: OLYAN KAPITÁNYT KERESÜNK, AKI HIGGADT, ÉS ELEMZÕ MUNKÁVAL KIHOZZA A FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTTBÓL, AMI BENNE VAN. UNIÓS AGRÁRBIZTOS: MAGYARORSZÁG KULCSPARTNER AZ AGRÁRPOLITIKAI TÁRGYALÁSOKBAN. 120 MIGRÁNS ÉRKEZETT MÁLTA PARTJAIHOZ, MIUTÁN EGY KISMÉRETÛ FELFÚJHATÓ CSÓNAKBÓL KIMENTETTÉK ÕKET A FÖLDKÖZI-TENGEREN. ELVESZÍTETTE PARLAMENTI TÖBBSÉGÉT AZ ÉSZT KORMÁNYKOALÍCIÓ, MERT A KONZERVATÍV PÁRT FRAKCIÓJÁBÓL KILÉPETT EGY KÉPVISELÕ. MAGYAR POLGÁRI PÁRT: A ROMÁNIAI NÉPSZAVAZÁS ÉRVÉNYTELENSÉGE NEM KÉRDÕJELEZHETI MEG A CSALÁD INTÉZMÉNYÉT ÉS ANNAK SZEREPÉT A TÁRSADALOMBAN. FELSZÁMOLTAK EGY EMBERCSEMPÉSZ BANDÁT BRÜSSZELBEN, AKIK SZUDÁNI ÉS ERITREAI MIGRÁNSOKNAK SEGÍTETTEK ELJUTNI ANGLIÁBA. ELFOGADTA AZ IRÁNI PARLAMENT A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁT AKADÁLYOZÓ TÖRVÉNYT. ELBOCSÁTOTTAK EGY ÚJSÁGÍRÓT MINNESOTÁBAN, MERT DONALD TRUMP KAMPÁNYJELSZAVÁVAL ELLÁTOTT SAPKÁBAN TUDÓSÍTOTT - MTI. BANGKOKI RENDÕRSÉG: LÖVÖLDÖZÉS VOLT EGY BANGKOKI BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN, EGY INDIAI TURISTA ÉS ÖT EMBER MEGSEBESÜLT. BEJELENTETTE VÁLASZTÁSI GYÕZELMÉT A KAMERUNI ELLENZÉK JELÖLTJE ANÉLKÜL, HOGY A VOKSOLÁS EREDMÉNYÉRÕL TUDOMÁST SZERZETT VOLNA. MÁSODIK FORDULÓ IS LESZ A BRAZIL ELNÖKVÁLASZTÁSON, MERT EGYIK JELÖLT SEM SZEREZTE MEG AZ ABSZOLÚT TÖBBSÉGET. HELYI KATASZTRÓFAVÉDELEM: MÁR MAJDNEM 1950 HALOTTJA VAN AZ INDONÉZIAI FÖLDRENGÉSNEK ÉS AZ AZT KÖVETÕ SZÖKÕÁRNAK. AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER: KIM DZSONG UN KÉSZ NEMZETKÖZI ELLENÕRÖKET BEENGEDNI ÉSZAK-KOREA NUKLEÁRIS ÉS RAKÉTAKÍSÉRLETI TELEPEIRE. RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETTEK KI FLORIDÁBAN A KÖZELGÕ TRÓPUSI VIHAR MIATT. KÉT AMERIKAI TUDÓS KAPTA IDÉN A KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJAT. LEZÁRÁSOK ÉS FORGALOMKORLÁTOZÁSOK LESZNEK MA ÉS HOLNAP A FÕVÁROSBAN A TÖRÖK ÁLLAMFÕ ÉRKEZÉSE MIATT. BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE AZ A MOTOROS, AKI EGY TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT AZ M3-AS AUTÓPÁLYA HEJÕPAPI LEHAJTÓJÁNÁL. SAJÁT HÁZUKBAN KÉSELTE MEG FELESÉGÉT EGY SZENTPÉTERSZEGI FÉRFI, AZ ASSZONY A HELYSZÍNEN BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE. DUNAKESZI RENDÕRKAPITÁNYSÁG: ELJÁRÁS INDULT EGY BUDAPESTI FÉRFI ELLEN, MERT ÖKÖLLEL MEGÜTÖTT EGY KALAUZT A BUDAPEST ÉS VÁC KÖZÖTT KÖZLEKEDÕ VONATON. BRFK: FÉLMILLIÓ FORINTTAL KÁROSÍTOTTAK MEG TÚLSZÁMLÁZÁSSAL HAT TURISTÁT EGY BELVÁROSI SZÓRAKOZÓHELYEN.