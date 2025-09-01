Keresés

Visit Hungary: 17 százalékkal nőtt a külföldi turisták száma a Balatonnál MotoGP-nek is köszönhetően

2025. szeptember 01., hétfő 09:55 | mti
Balaton MotoGP Visit Hungary

Az államalapítás ünnepét követő napokban a Balaton turisztikai térségben 17 százalékkal ugrott meg a külföldi turisták száma a motorversenyek királykategóriájának számító, MotoGP eseményeinek is köszönhetően - közölte a Visit Hungary hétfőn az MTI-vel.

  • Visit Hungary: 17 százalékkal nőtt a külföldi turisták száma a Balatonnál MotoGP-nek is köszönhetően

A közlemény szerint a Balaton térségében a versenyhétvégén - augusztus 21. 24. között - 269 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ami 5 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakáét.

Kifejtették, hogy 1992 után először rendezhettek nagydíjat Magyarországon a motorversenyzés "királykategóriájában", a gyorsaságimotoros-vb a világ legnézettebb motorverseny-sorozata, a versenyzők és a csapatok tagjai, a sztársportolók rajongói a nemzetközi vendégforgalmat is felpörgették a térség számos településén.

Hozzáetették, hogy

Balatonfőkajár, a verseny helyszíne után leginkább Tihanyban, Balatonkenesén, Balatonalmádiban, Veszprémben és Siófokon növekedett meg a nemzetközi látogatók száma az előző év azonos időszakával összevetve.

Ebben az időszakban külföldről, a legtöbben Németországból, Lengyelországból, Szlovákiából, Csehországból és Romániából érkeztek a Balatonhoz - közölték.

A legnagyobb mértékű bővülést viszont a gyorsaságimotoros-vb tabellájának dobogósait adó két országból regisztrálták: a spanyol vendégek száma több mint négyszeresére, az olaszoké pedig másfélszeresére nőtt a megelőző héthez képest.

A szálláshelyi bevételek növekedése is "nagyobb sebességre kapcsolt" ebben az időszakban: Balatonfőkajáron a megelőző hetinek a tizennyolcszorosára bővült, a térség szálláshelyei pedig összesen mintegy 5,8 milliárd forint árbevételt könyvelhettek el, ami tavalyhoz viszonyítva 21 százalékkal volt magasabb.

Kitértek arra is, hogy a MotoGP-vel szinte egyidőben zajló zamárdi Strand Fesztivál is hozzájárult a bővüléshez: a tavalyhoz képest 38 százalékkal több nemzetközi turista 36 százalékkal több vendégéjszakát töltött el a városban.

Ennek is köszönhető, hogy Zamárdiban a fesztivál napjaiban több mint negyedmilliárd forint szálláshelyi bevétel keletkezett, csaknem 22 százalékkal több, mint a tavalyi év azonos időszakában - áll a közleményben.

 

