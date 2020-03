Virológusok országa

Már négy embernél állapították meg a koronavírust Magyarországon. A beteg a már ugyancsak koronavírussal diagnosztizált egyik iráni diák iráni barátnője. Mindketten már a Szent László Kórházban vannak. A Semmelweis Egyetem néhány oktatója is karanténban van a koronavírus miatt - közölte a Hír Tv-vel az intézmény rektora. Merkely Béla azt mondta: az iráni hallgatóval kapcsolatba kerülő 16 diákot és az őt vizsgáló orvost is arra kérték, hogy maradjanak otthon két hétig. Ez idő alatt távoktatásban sajátíthatják el a tananyagot a diákok. Tizenöt japán turistát szállított a mentőszolgálat a budapesti Kálvin térről a László Kórházba koronavírus-fertőzés gyanújával - valamennyien köhögnek, de mindannyian jó fizikai állapotban vannak. Jelenleg összesen 40-en vannak karanténban a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályán. A koronavírus elleni hatékony védekezés mindenki részéről erőfeszítést igényel, ezt nem lehet kizárólag hatósági feladatnak tekinteni - jelentette ki a miniszterelnök az operatív törzs ülése után. A kormányfő hangsúlyozta: a cél, hogy az egyedi esetekből ne alakuljanak ki csoportos megbetegedések. Orbán Viktor elmondta, első az emberéletek védelme, a gazdasági hatások felmérése később a szakemberek dolga lesz. A magyarországi védekezés a koronavírus ellen most az egyedi esetekre összpontosít – közölte a miniszterelnök. Újabb magyar állampolgár került karanténba, ezúttal Brazíliában - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter közölte: a Brazíliavárosban lévő személy a 13. magyar állampolgár, aki külföldön karanténban van. Nem okozott különösebb sokkhatást a kereskedelemben a koronavírus magyarországi megjelenésének bejelentése - jelezte a Magyar Nemzetnek az Országos Kereskedelmi Szövetség. Fokozott fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket folytat a koronavírussal kapcsolatban Budapest Főváros Kormányhivatala. Sára Botond kormánymegbízott közölte: a vizsgálatokra azért van szükség, hogy az anyagi kártól megvédjék az állampolgárokat. Legkésőbb kedden döntés születik arról, megtartják-e a március 15-ei nemzeti ünnepen a központi ünnepséget - közölte Orbán Viktor miniszterelnök. Az SZDSZ elfogyásához hasonlította a Jobbik jelenlegi helyzetét Varga-Damm Andrea. A párt országgyűlési képviselője szerint a párt politikájának a minősége számít és nem az, hogy hányan alkotják a politikai közösséget. 2020-ban 187 útfelújítási projekt valósul meg 582 kilométeren, 95 milliárd forintból - mondta Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. A Századvég Alapítvány felmérése szerint a magyarok nyolcvan százaléka a szigorú határvédelmet támogatja. A fizikai, az élőerős és a jogi határzár kezelni tudja a következő időszak migrációs kihívásait, de ha további intézkedésekre van szükség, a kormány készen áll a szükséges lépésekre - jelentett ki Kovács Zoltán államtitkár a Magyar Hírlapnak. Görögország a 2015-ös migrációs politikájától eltérően elhatározta, hogy megvédi a határát az erőszakos, agresszív, felfegyverkezve elkövetett támadásokkal szemben - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth Rádióban. Bakondi György bonyolultnak nevezte a török-görög határon kialakult helyzetet, ahol nagy létszámban vannak jelen az illegális határátlépésre készülők és gyakoriak az összetűzések a migránsok és a görög határőrök között. Törökország a különleges rendőri erők 1000 tagját küldi a görög szárazföldi határra, hogy megakadályozza a migránsok visszatoloncolását - nyilatkozta Süleyman Soylu török belügyminiszter. A Törökországgal folytatott EU-csatlakozási tárgyalások végérvényes beszüntetését szorgalmazta Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter. Leszbosziak egy csoportja megakadályozta, hogy egy civil szervezet hajója kikössön a görögoroszági sziget Mitilíni kikötőjében. Növelni kell Törökország európai uniós menekültügyi pénzügyi támogatását - sürgette a német diplomácia vezetője Berlinben, az EU-s külügyminiszterek zágrábi tanácskozása előtt. Meghirdette a Szülőföldön magyarul külhoni támogatási program 2020-as kiírását Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Temesváron. Száz fölé emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Nagy-Britanniában. 148-ra nőtt az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Olaszországban, a fertőzöttek száma több mint 3800-ra emelkedett. Országos méretűvé nyilvánította Bulgária az influenzajárványt - minden iskola zárva lesz jövő szerdáig. Iránban egy hónapra bezárják az összes oktatási intézményt a koronavírus terjedése miatt. Ciszjordániában, a Palesztin Hatóság területén is megjelent az új koronavírus, a járványveszély miatt bezárták az ottani szállodákat - a Palesztin Hatóság teljes területére tilos belépni külföldi turistáknak. 7100 európai járatot törölt márciusi menetrendjéből a Lufthansa Csoport a koronavírus-járvány miatt. Életbe lépett a tűzszünet, viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban - számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő csoport. Másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el az Ipolyon Ipolytarnócnál - közölte a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Hétfőtől lezárják az Arany János utca és a Ferenciek tere metróállomást a 3-as metró felújítása miatt. Női kosárlabda Magyar Kupa, negyeddöntő: Sopron Basket - Aluinvent DVTK Miskolc 62:55; TFSE-MTK - PEAC-Pécs 82:78, ZTE NKK - UNI Győr MÉLY-ÚT 77:76 Balázs Attila és Ruben Bemelmans mérkőzésével kezdődik ma a Magyarország-Belgium tenisz Davis Kupa-selejtező Debrecenben. 100 évvel Trianon és 30 esztendővel a rendszerváltoztatás után újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét, mindenekelőtt a magyar-magyar kapcsolatokat – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Kárpát-medencei Egyetemek Kupájának budapesti megnyitóján.