Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét

Brüsszelnek meg kell szüntetnie az Európa területére érkező illegális bevándorlóknak szóló migránskártyaprogramot - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. A kormány folyamatosan figyeli majd a falusi csok eredményeit és hatásait, és ezek alapján 2022 után is folytathatja a programot - mondta Gyopáros Alpár kormánybiztos a Magyar Nemzetnek. Rogán Antal miniszter szerint a kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország legyen Közép-Európa vezető turisztikai térsége, és ehhez minden hazai és európai uniós forrást megad. Szabad és zöld, élő és élhető Budapestet ígért kampányindító rendezvényén Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös főpolgármester-jelöltje. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg a rendszer ráfizetésesen működik és egy „új, alkalmas polgármester” nem rendezi a helyzetet a kerületben. Kocsis Máté a Kossuth rádióban arról is beszámolt, hogy a kormánypártok szombatig több mint félmillió támogató aláírást gyűjtöttek össze Orbán Viktor hétpontos programjához a bevándorlás megállítására. A Jobbik fokozott anyagi és erkölcsi megbecsülést, valamint megerősített törvényi védelmet követel a szociális szféra hétköznapi hősei számára - közölte a párt alelnöke, Ander Balázs. Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke közleménye szerint a Budapest-Belgrád-vasútvonal korszerűsítése helyett a hazai közlekedés nagyszabású fejlesztésére van szükség inkább. A Demokratikus Koalíció törvénymódosításban kezdeményezi a pedagógus előmeneteli rendszer változtatását, hogy a gyermeket vállaló tanárok is nagyobb eséllyel juthassanak fizetésemeléshez - közölte Arató Gergely, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. Jobboldali propagandának tartja Ujhelyi István szocialista politikus, hogy az „elvtárs” megszólítást a milliók halálát okozó kommunizmussal azonosítják - írja a Magyar Nemzet. Februárban az import euróban számított értéke 7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest - közölte Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágvezetője az M1-en. Európát nem szabad birodalommá szervezni - jelentette ki Orbán Balázs Kolozsváron. Az EU sikerét a tagállamoknak az az ősi tudása adta, hogy a közösség csak egyenlő, szabad nemzetek együttműködéseként működtethető - hangsúlyozta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Kétszer is szándékosan belehajtott valaki a londoni ukrán nagykövetnek a diplomáciai képviselet előtt parkoló hivatali autójába; a rendőrök lövéseket adtak le az elkövető gépkocsijára, de senki nem sérült meg - közölte az ukrán nagykövetség. Mintegy tízezren vettek részt Belgrádban a Vucic elnök elleni újabb tüntetésen. Az albán kormány távozását követelő ellenzéki tüntetők összecsaptak Tiranában a rendőrséggel. Párizsban két békés felvonuláson, a délnyugat-franciaországi Toulouse-ban viszont összetűzéseket provokálva vonultak ismét utcára a kormány- és elitellenes sárgamellényes tüntetők. Az algériai voksolásokat felügyelő bírák közölték, hogy az elégedetlenségi mozgalom támogatásának jeleként bojkottálják a július 4-ére kitűzött elnökválasztás előkészítését. Agyonlőtte az orosz biztonsági szolgálat az Iszlám Állam két feltételezett tagját a nyugat-szibériai Tyumenben. Letartóztatott külföldi dzsihadisták sorsáról egyeztetett Washingtonban a német védelmi miniszter és amerikai kollégája. Ursula von der Leyen közölte, abban állapodtak meg, hogy minden egyes esetet külön bírálnak el. Izraeli harci gépek megtámadtak egy katonai támaszpontot a szíriai Maszjaf település mellett, Hama tartományban. A szíriai légvédelem lelőtte a támadó rakéták egy részét, de több épület romba dőlt, és 6 katona megsebesült. A washingtoni Georgetown Egyetem diákjai megszavazták egy olyan pénzügyi alap létrehozását, amelyből azoknak a rabszolgáknak a leszármazottait kárpótolnák, akiket az intézmény 1838-ban adott el. Egy újabb, több száz fős migránscsoport hatolt be Guatemalából Mexikóba - a csoport tagjai csatlakoztak egy nagyobb létszámú, szintén az Egyesült Államokba tartó csoporthoz. Nicolas Maduro venezuelai elnök bejelentette, hogy csaknem egymillió fővel növeli a népi milícia létszámát az év végéig. Felszállás közben lezuhant egy kisrepülő a Mount Everest közelében, ketten meghaltak és hárman megsérültek a balesetben - közölte egy nepáli rendőrségi szóvivő. Kéttucatnyi halottja is lehet a két négyemeletes, Rio de Janeiró-i lakóház összeomlásának. Törölni kellett félezer légi járatot az Egyesült Államokban viharok miatt. Ma tartják az Élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta este 6 órakor indul a Március 15. térről és a Jane Haining, majd az id. Antall József rakparton vonul a Cipők a Duna-parton emlékműhöz. Forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedésben is jelentős változásokra kell számítani a ma is tartó Vivicitta városvédő futás, valamint az Élet menete miatt Budapesten. Hosszú Katinka a pénteki ezüst után szombaton két döntő megnyerésével folytatta szereplését a stockholmi nemzetközi úszóversenyen. A MOL Vidi 2:1-re nyert a vendég Újpest ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának zárómérkőzésén. A magyar női jégkorong-válogatott kiharcolta a világelitbe jutást; az első kettő között zárja a budapesti divízió I/A világbajnokságot. Nagy Péter a kilencedik helyen végzett összetettben az ólomsúlyúak kategóriájában a súlyemelők georgiai Európa-bajnokságán. Péter Sára hetedik lett ugrásban a tornászok szczecini Európa-bajnokságán. Szilvássy Erik bronzérmet nyert a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában a bukaresti birkózó Európa-bajnokságon. Muhari Eszter arany-, Büki Lili pedig bronzérmet nyert a kadet korosztályban a Torunban zajló vívó-világbajnokságon. Női kosárlabda NB I: MTK Budapest - PINKK-Pécsi 424 66:63; Vasas Akadémia-BEAC Újbuda 78:86. Labdarúgó NB I: Paks - Puskás Akadémia 0:0; Kisvárda - Diósgyőr 1:1; Mezőkövesd - Ferencváros 1:2; Haladás - MTK 1:0; Honvéd-Debrecen 1:1.