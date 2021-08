Villanyoszlopnak és tűzcsapnak ütközött egy porsche

Már több mint 875 ezren töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet - jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Magyar Nemzet - György István: rugalmasan reagálunk az oltási igényekre. Miközben világszerte küzdenek a koronavírus következményeivel és a vírus terjedésével, Magyarországon már az idősotthonokban a védőoltás harmadik adagját adják be. A járványkezelés egyértelműen eredményes volt a bérek szempontjából is, a kormány újraindította a gazdaságot, Magyarország továbbra is a gazdasági növekedés pályáján áll - hangsúlyozta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A baloldal megint hiteltelen ígérgetésbe kezdett - reagált közleményében a Fidesz arra, hogy a szocialista Ujhelyi István ingyenes InterRail-bérletet ígért minden 18 évesnek. A kormánypárt szerint amikor lehetősége lett volna a baloldalnak, akkor a fiatalok megsegítése helyett inkább bevezették a tandíjat, megduplázták a fiatalok munkanélküliségét, és azt mondták, hogy el lehet hagyni az országot. A DK elnöke legutóbbi fórumán a színpadról alázta azt a férfit, aki a 2006-os rendőrterror során egyik szemére elveszítette a látását. Sajátjai körében is kiverte a biztosítékot Gyurcsány Ferenc. Fodor Gábor és Gerő András kutatók szerint a DK elnöke a nemzeti amnézia politikáját követi, amely nemcsak politikai, hanem morális kérdéseket is felvet. Pulai András szerint lehet érzékenyíteni a pedofíliával szemben. A balliberális kötődésű elemző központ vezetője Plusz-Mínusz című műsorunkban azt mondta: a pedofília betegség, így együtt lehet érezni az abban szenvedőkkel. A pedofília iránti művészi jellegű érzékenyítés a gyermekek megrontása - mondta Szánthó Miklós Magyarország élőben című műsorunkban. Az Alapjogokért Központ igazgatója hangsúlyozta: a pedofília nem relitivizálható, nem tolerálható. A pénzügyi átláthatósággal kampányoló Karácsony Gergely nem árulja el, kik finanszírozzák azt a 25 millió forintos plakátkampányt, amely a főpolgármester népszavazási kezdeményezését támogatja - mondta Magyarország élőben című műsorunkban Deák Dániel. A 21. Század Intézet vezető elemzője szerint a főpolgármester azért hozta létre a „99 Mozgalom” nevű civil szervezetet, mert így átláthatatlan módon, a nyilvánosság megkerülésével tudja finanszírozni a kampányát. Rabosították Vác szocialista alpolgármesterét. Információnk szerint Kiss Zsoltot sikkasztással gyanúsítják. A gyanú szerint Kiss Zsolt az MSZP Pest megyei szervezetének irodavezetőjeként, különböző elnökök nevére, fiktív módon, ellátmány kifizetésére számlákat állított ki, és hamis aláírásokkal látta el. Frontex: Az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma 2021 első hét hónapjában meghaladta a 82 ezret. A tavalyihoz képest megduplázódott a szicíliai partokhoz érkezett migránsok száma, közöttük sok a koronavírus-fertőzött - mondta Nello Musumeci, az olasz tartomány elnöke, aki szerint a migránsok valósággal megszállták a szigetet. Ukrajna humanitárius segítségként több mint 38 tonna szögesdrótot szállított Litvániának Fehéroroszországgal közös határa megerősítésére. Finnországban rekordot döntött a napi új koronavírus-fertőzöttek száma: 1024 esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Jelentősen nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban az utóbbi héten, több helyen megduplázódott a 24 óra alatt regisztrált fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta először halt meg nyolcszáznál több ember a koronavírus-fertőzés miatt egy nap alatt Oroszországban. Újabb járványügyi szigorításokról döntött az izraeli kormány a korábbiaknál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat, a delta terjedésének megfékezésére. A kormányellenes afganisztáni tálibok elfoglalták a Kabultól 150 kilométerre délnyugatra fekvő Gazni városát - ez már a tizedik tartományi székhely, amely a radikálisok kezére került egy hét alatt. Az Egyesült Államok felszólította Afganisztánban tartózkodó állampolgárait, hogy azonnal hagyják el az országot a kormányellenes tálib felkelők gyors előrenyomulása miatt. Oroszország megbízik az amerikai hadsereg értékelésében, miszerint az afgán főváros néhány hónapon belül a tálibok kezére kerülhet - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A tálibok elfoglalták Afganisztán második legnépesebb városát, Kandahárt is. Berlin beszünteti Afganisztán pénzügyi támogatását, ha a szélsőséges iszlamista tálibok átveszik az uralmat, és „kalifátust” alakítanak ki az országban - mondta a német külügyminiszter. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat hazaárulással gyanúsította meg, és őrizetbe vette a Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatói Vállalata vezérigazgatóját és főkonstruktőrét Moszkvában. Tizenegyen meghaltak Törökország északi részén, a Fekete-tenger partján fekvő Kastamonu, Sinop és Bartin tartományokban, ahol az előző napok heves esőzései súlyos áradást idéztek elő. Több mint 100 ezer hektár terület égett le Görögországban két hét alatt az európai erdőtűz-információs rendszer adatai szerint. Halálos baleset történt az M3-ason Atkárnál egy ember meghalt, kettő pedig megsérült. Éjszakára felfüggesztik a kamionstopot az augusztus 20-i hosszú hétvégén - jelentette be az ITM. Karbantartás miatt a gödöllői HÉV csak az Örs vezér tere és Mogyoród között jár a hétvégén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Labdarúgó Konferencia-liga selejtező, visszavágó: FC Basel - Újpest FC 4:0, a svájci csapat 6:1-es összesítéssel jutott tovább. Elkezdődött a jegyértékesítés a Ferencváros-Young Boys mérkőzésre, amelyet augusztus 24-én játszanak a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójában. A 180-szoros válogatott Tomori Zsuzsanna távozott a Siófok KC női kézilabdacsapatától.