Világszerte tüntettek a nők elleni erőszak felszámolásának világnapján

Világszerte 245 millió keresztényt üldöznek a hite miatt. 2018-ban naponta 11 keresztényt öltek meg a hite megvallása miatt. Amíg a szenvedők kiáltását a világ közönyösen hallgatja, Magyarország segít - áll Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában. Európát csak az mentheti meg, ha visszatalál valódi értékeinek forrásához, keresztény identitásához - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a keresztényüldözésről szóló 2. nemzetközi konferencián. Szijjártó Péter a keresztény közösségek megvédéséről biztosította amerikai tárgyalópartnereit. A külgazdasági és külügyminiszter a tárgyaláson hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a külpolitika fókuszában tartja a keresztény közösségek megvédését. Szijjártó Péter megerősítette, Magyarország álláspontja, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, ezért Magyarország továbbra is támogatni fogja a közel-keleti és afrikai térséget. A kormány üdvözli, hogy Csepel után Ferencváros képviselő-testülete is támogatja az atlétikai világbajnokság 2023-as budapesti megrendezését - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a korábbi csepeli és a hétfői ferencvárosi képviselő-testület döntésére reagálva azt mondta: a két grémium egyirányú állásfoglalása biztosítja a szükséges támogatást, amely az atlétika világbajnokság megrendezéséhez feltétlenül szükséges. Ötvenmilliárd forintot kér Karácsony Gergely cserébe azért, hogy engedélyezze az atlétikai vb megrendezését. A főpolgármester azt mondta, a pénzt az egészségügyre és a főváros zöld területeinek fejlesztésére fordítaná. Több milliárd forint kártérítést is fizethet Magyarország, ha nem rendezi meg a 2023-as atlétikai világbajnokságot- mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában Szalma László. A Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke szerint komoly kudarc lenne egy visszalépés. A bizonytalanság miatt egyébként már több világváros is bejelentkezett, hogy szívesen otthont adna a világbajnokságnak. A főváros vezetése szeretné létrehozni a Budapesti Idősügyi Tanács intézményét, ez a különböző szervezetek rendszeres fórumaként segítené a fővárosiak nagy többsége által támogatott program végrehajtását - mondta Karácsony Gergely főpolgármester. Visszahívták a korrupciós botrányba keveredett, az MSZP-ből kizárt Lackner Csabát a XIX. kerületi önkormányzat szociális és lakásügyi bizottsága alelnöki posztjáról. Levélben kért tájékoztatást a kultúráért felelős államtitkár a Katona József Színház ügyvezető igazgatójától és a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektor-helyettesétől Gothár Péter szexuális zaklatási botránya miatt - írja az Origo. Egyelőre biztosan csak annyit lehet tudni, hogy Gothár Péter a Katonában szexuálisan zaklatott legalább két nőt, ezért a színházból kitiltották, de nem jelentették fel, és a darabjai közül is csak egyet vesznek le. Harminc helyezéssel előrébb lépett Magyarország a Világbank Paying Taxes rangsorában a tavaly közzétetthez képest, így az 56. helyen áll – közölte az adóügyekért felelős államtitkár. Izer Norbert hozzátette: Az előrelépés döntően a kormány adócsökkentő politikájának, az adminisztrációs terhek jelentős mérséklésének és az adóhivatal egyre hatékonyabb ellenőrzési gyakorlatának köszönhető. Az ország szinte összes megyéjéhez hasonlóan, Fejér megyében is elindult a munkaerőpiaci reformprogram, amelyet a munkaadókkal szoros együttműködésben, igényeikhez igazítva valósítanak meg - jelentette be Marczinkó Zoltán államtitkár. Csoportos létszámcsökkentést tervez a Magyar Posta budapesti telephelyein. Közleményük szerint vállalat vezetése a Magyar Posta működési hatékonyságának javítása érdekében, folytatja a bürokráciacsökkentő lépéseit. A teljes összeg 99 százalékát odaítélték már az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program csaknem ezermilliárd forintos, 2014-2020-as keretéből, ez több mint 968 milliárd forintot jelent - mondta Vitályos Eszter, az Emmi államtitkára. Minden közintézmény és a háztartások több mint háromnegyede számára elérhető lesz 2025 végére az egy gigabites sávszélesség, amit 2030 végéig hozzáférhetővé tesznek a háztartások döntő többségénél - mondta az innovációs és technológiai miniszter. Történelmi magyar siker született a Nemzetközi Emmy-díj gálán. Gera Marinának ítélték a legjobb színésznő kategóriában a díjat a Szász Attila rendezte, Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán gratulált az alkotóknak. Soros György egy demokratikus felhatalmazást teljesen nélkülöző hálózattal próbálja az érdekeit érvényesíteni Európában - ezt Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár közölte Magyarország élőben című műsorunkban. Kovács Zoltán hozzátette: a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén be fogják mutatni, hogy a milliárdos milyen eszközökkel próbálta megakadályozni Várhelyi Olivér jelölését. Új lehetőség nyílik Közép-Európa energiaellátásában, ezen belül a gázellátásban - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szlovákiai Felsőzellőben. Lampedusa szigetétől alig egy kilométerre borult fel az a zsúfolt gumicsónak, amelyen mintegy 170 észak-afrikai migráns utazott. Az olasz parti őrség 149 embert mentett ki a habokból. Elfogatóparancsot adott ki Törökországban az ankarai, az isztambuli, a konyai és a canakkalei főügyészség 189 ember ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-i törökországi puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal. Lemondott tisztségéről Keith Schembri, a máltai miniszterelnök kabinetfőnöke Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkolásával összefüggésben - közölte Joseph Muscat máltai kormányfő Vallettában. Egy tüntetőt megöltek, további huszonegyet pedig megsebesítettek az iraki biztonsági erők Bagdadban. Könnygázt vetett be a rendőrség Isztambulban a nők elleni erőszak ellen békésen tüntető nők ellen. A nők elleni erőszak széleskörű probléma Törökországban, ahol az utóbbi egy évben 440 nőt öltek meg. Minden negyedikkel a férjük vagy vőlegényük végzett. Bekérette az Egyesült Államok pekingi nagykövetét, Terry Branstadot a kínai külügyminisztérium, miután a múlt héten az amerikai képviselőház is megszavazta a hongkongi tiltakozókat támogató törvényjavaslat végleges változatát. 13 francia katona halt meg Maliban, mert összeütközött két helikopter a dzsihadisták elleni hadműveletben. Emmanuel Macron francia államfő közölte, hogy a legnagyobb tisztelettel adózik az áldozatok emlékének, akik a terrorizmus ellen harcoltak az afrikai országban. Legkevesebb 8-an meghaltak és több mint háromszázan megsérültek a hajnali 6,4-es erősségű albániai földrengésben. Koszovó, Görögország és Törökország is bejelentette, hogy mentőalakulatokat, tűzoltókat és orvosokat küld Albánia földrengés sújtotta térségébe. Az Európai Unió szintén segítséget ajánlott fel Tiranának saját katasztrófaelhárítási rendszerén keresztül. Kiürítettek egy iskolát Sárszentmihályon, mert egy talajfúró megrongált egy gázvezetéket a közelében - közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Jogerősen három év két hónap börtönre ítélt a Tatabányai Járásbíróság a napokban egy férfit, aki rablással vádolta meg egy haragosát és kifosztott egy alvó mozgássérültet - tájékoztatta a Komárom-Esztergom megyei főügyész. Bezártak egy csepeli pékséget, amelynek ellenőrzésekor súlyos hiányosságokat - többek között rágcsálóürüléket, csótányokat - találtak november elején - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A Dunaújváros hazai pályán, míg a Gyergyó idegenben győzött simán a jégkorong Erste Ligában. Sajtóértesülések szerint jövő hétfőn hatodszor nyeri el az Aranylabdát Lionel Messi, az FC Barcelona argentin futballistája.