Világszerte egyedülálló a magyar kormány családpolitikája + videó

A miniszterelnök az ATV-nek adott interjúban beszélt arról, hogy úgy készült a washingtoni tárgyalásra, hogy minden fontos magyar-amerikai ügyet az asztalra kellett tenni és megegyezéssel kellett zárni.
Műsorunk első részében Orbán Viktor Washingtoni csúcs utáni első nagyinterjújáról beszélgetünk Vendégeinkkel, amelyet Rónai Egonnak adott.
Aztán elemezzük a magyar ellenzéki és a brüsszeli reakciókat, végül a Tiszához köthető szakértők elszólásait vizsgáljuk meg. Kattintson!
Ruff Bálint a Partizán egyik adásában beszélt arról, hogy nem most van itt az ideje annak, hogy a Tisza párthoz köthető emberek mindent kimondjanak. A politológus szerint a 14. havi nyugdíj elvételéről elég majd csak májusban beszélni.