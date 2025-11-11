„Világnézeti kérdéseket félretéve” – Navracsics Tibor a nemzeti együttműködésről beszélt Érden

Megosztás itt:

A politika nem mindig a hangos vitákról és a pártcsatározásokról szól. A józan észre és a nemzeti érdekre alapozott kormányzás a csendes, de kézzelfogható építkezésben is megmutatkozik. Ennek tökéletes példája az az egymilliárd forintos beruházás, amelynek keretében új, 84 férőhelyes bölcsődét adtak át Érden.

Navracsics Tibor miniszter az ünnepségen hangsúlyozta: minden új bölcsőde megépítése befektetés a jövőbe.

A beruházás szükségességét senki sem vitathatja. Érd Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő városa: lakossága három évtized alatt megduplázódott, korfája fiatal, évente 750 gyermek lát itt napvilágot.

A józan ész azt diktálta, hogy a kormány támogassa a beruházást. Bár a költségek nagy részét uniós (RRF) alapból fedezték, a magyar állam 157 millió forint önrésszel járult hozzá a sikerhez. A helyi városvezetés pedig felelősen és proaktívan gondolkodott: az eredetileg 56 férőhelyes pályázatot a valós igényekhez igazítva 84 férőhelyesre bővítették.

Költség, Hanem Befektetés a GazdaságbaNavracsics Tibor rámutatott a beruházás nemzetgazdasági hasznára is, amelyről a baloldali "szakértők" hajlamosak elfeledkezni. A bölcsőde nem csupán a gyermekekről szól, hanem a szülőkről is.

Az új intézmény lehetővé teszi, hogy az édesanyák és édesapák visszatérhessenek a munka világába, jövedelmet termeljenek, adót fizessenek, és hozzájáruljanak a saját családjuk és ezen keresztül az egész ország gazdálkodásához. Ez a munkaalapú társadalom és a családbarát politika tökéletes metszéspontja.

A miniszter a beruházást a szükséges nemzeti együttműködés példájaként említette. „A jövő Magyarországának csak akkor van esélye, ha így tud együttműködni helyi szinten, országos szinten, témák mentén, megoldandó ügyek mentén, világnézeti politikai kérdéseket félretéve” – fogalmazott.

Konklúzió: Az új érdi Manóliget bölcsőde (amely 770 négyzetméteres, modern melegítő- és tejkonyhával is rendelkezik) tehát több mint egy épület. Ez a józan észre alapuló kormányzati és helyi politika kézzelfogható eredménye: egy olyan befektetés, amely egyszerre szolgálja a fiatal családok boldogulását, a helyi közösség megerősítését és a magyar nemzetgazdaság növekedését.

Forrás. MTI