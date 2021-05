Világhírű magyar divattervezők és dizájnerek Amerikában

Mi a közös Lady Gagában, Jena Malone-ban, Lindsay Lohanben, Tyra Banksben vagy Bella Thorne-ban? Nos, mindannyian viselték már a magyar divattervező, Abodi Dóra valamely kreációját. Messzire érnek a magyar vonatkozású sikertörténetek, több magyar származású divattervező és dizájner már az USA művészvilágának tagja.

Nanushka sikereit sem kell különösebben bemutatni: az erdélyi születésű Sándor Szandra például a világ 130 országában árulja kreációit, többek közt külön, kávézóval egybekötött butikja van New York felkapott művésznegyedében, a SoHo-ban. De nem ő az egyetlen, aki saját üzlettel büszkélkedhet. Franco Eva gyerekként költözött ki családjával Amerikába. Sokáig színészkedéssel foglalkozott, majd magával ragadta a divat világa és ma színes, nőies ruhái miatt ismerjük a nevét. Alkotásai a Los Angeles belvárosában található divatstúdióban készülnek. A szintén magyar származású Nyúl Zsuzsanna különleges kerámiát a neves Bergdorfs luxusáruházban kínálják, míg Kiss Gabriella költeménynek beillő ékszereit szintén messze földön keresik a szépre vágyók, neki Bangallban van saját ékszerüzlete.

Judith Leiber dizájner táskái - átszámítva - milliós összegekért kelnek el, mindegyik darab olyan, mint egy kis ékszer. 1947-ben költözött férjével, Gerson Leiberrel New Yorkba és 1963-ban alapította saját cégét, gyönyörű alkotásait pedig olyan first ladyk is viselték, mint Mamie Eisenhower, Barbara Bush vagy Hillary Clinton. 2005-ben Judith és férje megalapították házuk közelében, Hamptomban a Leiber Museumot, ahol megnézhetők a kollekciók darabjai, a kertben pedig férje szobrai és képei is. Egyébként, ha az USA-ban barangolva (vagy éppen itthonról virtuálisan) szeretnénk megismerni a magyar vonatkozású helyeket, legjobb útitársunk a HuGo mobil applikáció lesz, ahol könnyedén, térkép alapján megtalálható szinte minden hely, ami magyarokhoz köthető, de ha netán valami lemaradna, magunk is megoszthatjuk a felderítésre váró pontokat az applikációban.

Nem Judith volt az egyetlen, aki bevándorlóként csinált karriert. Itthon sajnos kevesebbet hallottunk róluk, de Kárász Mariska és Kárász Ilonka is kint szereztek maguknak hírnevet. Kárász Ilonkát 16 évesen vették fel a budapesti Képzőművészeti Akadémiára, ahol ő volt az intézmény női első hallgatója. Nem sokkal később azonban édesanyjával Amerikába emigráltak, ahol hamar beilleszkedett a New York-i művész közösségbe. Ötven éven keresztül ő készítette a neves The New Yorker magazin címlapjait, grafikái ma a Metropolitan Múzeumban is megtalálhatók. Testvére, Mariska egy évvel később követte családját Amerikába, ahol divattervezőként és textilművészként vált ismerté. Az ő alkotásai is megtalálhatók a Metropolitanben.

Adrienne Vittadini családja 1956-ban hagyta hátra Győrt. Adrienne 1979-en még hobbiként indította vállalkozását, mára több millió dolláros üzletté vált. Albert S. Némethy családja is az ’50-es években telepedett le az USA-ban a Hudson folyó közelében. A fiatal Albert az elkövetkező tíz évben ismert művésszé vált. Az általa alapított Lilac Gallery végül 1972-ben nyílt meg, ám néhány év után kénytelenek voltak bezárni, mígnem a galéria 40 évvel később újjáéledt, hogy betöltse misszióját. A Lilac Galleryt Manhattanben nézhetjük meg és főként kortárs alkotásokra, feltörekvő művészekre fókuszál.

A lista talán legnagyobb meglepetése Calvin Klein: a híres divattervező nem szorul bemutatásra, az azonban kevésbé ismert tény, hogy ereiben magyar vér csörgedezik. Egy zsidó-magyar bevándorlók gyermekeként született Bronxban, így méltán büszkék lehetünk rá is, hiszen magyarok nélkül a világhírű Calvin Klein márka sem létezne.

A HuGo app - természetesen a divattervezőkön túl is - segít összegyűjteni az Amerikában lévő magyar vonatkozású helyeket, helyszíneket, a függetlenségi háborútól napjainkig létrejött történelmi, kulturális vagy akár gasztronómiai -„magyar nyomok” hálózatát folyamatosan felépítve. Ez nem csak egy online térkép, hanem egy közösségi alkalmazás is, melyre a felhasználók folyamatosan tölthetik fel az általuk felfedezett, ide illő helyeket.

Az appnak ott a helye mindenki telefonján, nem csak azokén, akik az USA-ban vakációznak, mivel mindenkinek hasznos és izgalmas lehet, aki részt akar venni egy újfajta kulturális információcserében.

Az applikáció Hello HuGo néven megtalálható az App Store kínálatában: https://apps.apple.com/in/app/hello-hugo/id1509867136

