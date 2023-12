Egészen elképesztő ügyben ítélték el az Amnesty International Magyarország vezetőjének testvérét + videó

Megosztás itt:

Víg Mór, az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. Utóbbi jól ismert szereplője a magyar közéletben, ő a Soros-hálózat fontos magyarországi láncszeme, hiszen milliárdos összegek felett rendelkező, illetve komoly külföldi támogatást kapó, a tőzsdespekuláns befolyása alatt álló szervezeteknél, így a Magyar Helsinki Bizottságnél és az Open Society Foundations-nél volt bizalmi állásban.

Pénzt ajánlott a hamis vallomásért

Visszatérve a vesztegetési ügyhöz, a fellelhető bírósági határozatokból kiderül, hogy a történet szálai egészen 2016-ig vezethetők vissza, amikor a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon (mai nevén Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság)

eljárás indult szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt egy férfi ellen, akinek védelmét Vig Mór látta el.

A vád szerint, miután a nemi erőszak ügyében a sértettet tanúként hallgatták ki, a rendőrség épülete előtt Vig Mór azt az ajánlatot tette az áldozatnak és az ügyben ugyancsak tanúként szereplő barátjának, hogy ad nekik 400 ezer forintot, amennyiben a hölgy visszavonja terhelő tanúvallomását és a következő kihallgatásán már azt állítja: önként ment bele a szexuális együttlétbe.

Ezt követően az Amnesty-vezér testvére többször kereste telefonon az érintetteket, majd megbeszélték, hogy egy gyorsétteremben találkoznak. A találkozón Vig ismét felajánlotta, hogy 400 ezer forintot ad a nőnek és barátjának, amennyiben előbbi azt mondja a rendőröknek, hogy nem történt nemi erőszak. Ezt az ajánlatot azonban egyik tanú sem fogadta el, és fenntartották korábbi vallomásukat – áll a vádiratban.

Vig Mór ügye több fórumot is megjárt, a végső, jogerős döntést 2022. január 25-én a Kúria hozta meg, amely vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban bűntette miatt mondta ki bűnösnek, és egy év börtönbüntetésre ítélte Vig Mórt. A szabadságvesztés végrehajtását kettő év próbaidőre felfüggesztették. Viggel szemben 300 ezer forintig terjedően vagyonelkobzást is elrendeltek, illetve öt évre eltiltották az ügyvédi foglalkozástól is. Utóbbi válasz arra, hogy Vig ügyvédi tagsági viszonya miért szűnt meg tavaly.

Negyven rendbeli csalással vádolják

Sok rendbeli csalással is vádolják az Amnesty International Magyarország igazgatója, Vig Dávid testvérét, akit több száz milliós számlagyár működtetése miatt egy hete tartóztatott le a bíróság. Vig Mórnak mindezek mellett okirat-hamisítás és ügyvédi visszaélés miatt is felelnie kell.

